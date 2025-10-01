Támad a mínusz! felkészült?

október 1., szerda

A hét közepétől egyre inkább a felhők, a szél és a csapadék határozza meg a térség időjárását. Dunaújváros időjárása a hét közepén még viszonylag enyhének ígérkezik, de fokozatosan hűvös, borongós, őszi hangulatú napokra kell számítani.

Duol.hu

Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban: a hét közepén még enyhébb időre, később viszont hűvösebb, borongós őszi napokra készülhetünk.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása egyre inkább őszies arcát mutatja.
Forrás: Canva

Hogyan alakul Dunaújváros időjárása a héten

Szerdán észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Csütörtökön felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.

Pénteken a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják - főleg a keleti tájakon, de csapadékra kicsi az esély. Reggel sokfelé valószínű talajmenti fagy, sőt légköri fagy is lehet. Délutánra 12-17 fok közé melegszik a levegő.

Szombaton nyugaton derűs, keleten felhős időre van kilátás. A Tiszántúlon záporok is előfordulnak. 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik szórványos esőkkel, záporokkal. A nyugati szél megélénkül. 14-15 fok körül mozog a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu

 

