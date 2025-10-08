október 8., szerda

1 órája

Időjárás-kavalkád: váltakozó hangulat a következő napokra!

Címkék#köpönyeg#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#csapadék#szél#hőmérséklet

Így alakul a holnapi időjárás Dunaújvárosban, 2025. október 9-én. A legfrissebb előrejelzést a koponyeg.hu adatai alapján állítottuk össze.

Mészáros Réka

A holnapi időjárás Dunaújvárosban változóan felhősnek ígérkezik, a nap legnagyobb részében az ég szürke és világos felhők játékát mutatja. Csapadék csak néhol, szinte meglepetésszerűen jelentkezhet. A hőmérséklet kellemesen alakul, miközben az északnyugati szél fokozatosan felerősödik, és néha élénk lökésekkel hűsíti a levegőt. Frontátvonulásra egyelőre nincs kilátás, így az idő alapvetően nyugodt marad. Nézzük, milyen időjárás várható részletesen.

időjárás Dunaújváros
Részletes időjárás Dunaújvárosban – előrejelzés a Köpönyeg adatai alapján: hőmérséklet, csapadék és szél alakulása a napokban.
Forrás: Canva

Időjárás Dunaújvárosban – teljes körű előrejelzés

Csütörtökön az ég gyakran erősen felhős lesz, de csapadék csak helyenként fordulhat elő. Az északnyugati szél fokozatosan megerősödik. A nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. Pénteken a ködfoltok feloszlása után változó felhőzetre számíthatunk, és az eső esélye alacsony. Az északnyugati szél sok helyen erős lesz. A hőmérséklet 19 fokra melegszik. Szombaton rétegfelhők zavarhatják az októberi napsütést, de csapadék nem várható. Főként a délelőtti órákban lehet erős az északnyugati szél. A nappali hőmérséklet körülbelül 18 fokra emelkedik. Éjszakánként a hőmérséklet 6–10 °C közé hűl, így a reggelek hűvösek lesznek.

A reggeli hűvös miatt réteges viselet ajánlott, de délutánra elég egy vékony kabát is. Kövessen minket, hogy elsőként tudja meg a legfrissebb előrejelzéseket.

Székesfehérváron és a Dunántúlon a következő napokban ilyen idő várható

  • Székesfehérváron az időjárás hasonlóan alakul, mint Dunaújvárosban: a felhők és napsugarak váltakoznak, helyenként kisebb záporok is előfordulhatnak, de a változékony idő ellenére a hőmérséklet kellemes marad.
  • Tolna megyében kicsit naposabbnak ígérkezik az idő: több órás napsütésre van kilátás, a nappali hőmérséklet 17–20 °C között mozog, míg az éjszakák hűvösek lesznek, 6 °C körüli értékkel.
  • Baranya megyében a napsütésé lesz a főszerep: a térségben a hőmérséklet napközben akár 18 °C-ra emelkedik, míg éjszakánként 6–10 °C közötti értékekre hűl a levegő.

Az előrejelzés szerint több területén is kellemes, enyhe időre számíthatnak, a napsütéses órák száma pedig fokozatosan növekszik, különösen Tolna és Baranya megyében. Helyenként kisebb záporok előfordulhatnak, de a változékony idő nem rontja a hétköznapok komfortját.

Forrás: koponyeg.hu

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
