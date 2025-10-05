Szeles reggelek, napsütéses délutánok!

Az időjárás Dunaújvárosban szeles lehet, amiért hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Érdemes rugalmasan tervezni a szabadtéri programokat, és az időjáráshoz igazítani a napi teendőket.

Időjárás Dunaújváros: napos vagy borongós, a kávé minden reggelt feldob.

Így alakul az időjárás Dunaújvárosban

Vasárnap

Északnyugatról érkezik egy hidegfront. Délelőtt még borongós, helyenként esős idő várható, de délutánra felszakadozik a felhőzet, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél megerősödik. A csúcshőmérséklet körülbelül 15°C lesz.

Hétfő

A reggeli köd feloszlása után napközben változóan felhős, száraz időre számíthatunk. A nappali maximum hőmérséklet 15–20°C között alakul.

Kedd

A nap első felében erősen felhős lesz az ég, néhol záporokkal. A hőmérséklet körülbelül 17°C körül alakul, és az északnyugati szél élénkül.

Szerda

Igazi kellemes, őszi időre van kilátás: a nappali csúcshőmérséklet 20°C körül alakul, a felhőzet pedig változó lesz.

