1 órája

Borúra derű – a holnapi időjárás előrejelzése

Szeretné tudni, mire számíthat az időjárás terén 2025. október 15-én Dunaújvárosban? A koponyeg.hu előrejelzése ezt mutatja.

Duol.hu

Dunaújvárosban a holnapi időjárás borongósan indul, ám délutánra változékonyabbra fordul: a felhők között néha kisüthet a nap. Reggel 6 fok körüli hőmérsékletre, délután pedig mintegy 14 fokra készülhetünk, így nem árt a réteges öltözet. Lássuk részletesebben, mire számíthatunk!

holnapi időjárás
A holnapi időjárás hűvös, felhős lesz, de fokozatosan egyre több napsütés és enyhébb hőmérséklet érkezik, a reggel fagyos lehet.
Forrás: Canva

Mit hoz a holnapi időjárás?

Szerdán a nap első felében még borongós, erősen felhős égbolt lesz jellemző, később azonban kissé felszakadozik a felhőzet a Köpönyeg előrejelzése szerint. Helyenként záporok is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 14 fokig emelkedik, éjszaka azonban 6 fokra hűl le a levegő. Csütörtökön a reggeli órákban pára- és ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlása után változóan felhős, de többnyire száraz időre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet 16 fokra emelkedik, estére viszont lehűl a levegő, mindössze 6 fok várható. Pénteken csendes, kellemes őszi idő ígérkezik. A nap folyamán váltakozóan felhős, helyenként napos időre van kilátás. A hőmérséklet 18 fokig melegszik az éjszaka folyamán pedig 6 fokig süllyed.

Térségünkben, valamint a Dunántúl más részein is hasonló időjárás várható

  • Székesfehérváron váltakozóan felhős égbolt lesz jellemző. Napközben a hőmérséklet megközelíti a 14 fokot, míg az éjszakai órákban 6 fok köré hűl le a levegő.
  • Tolna vármegyében a nap túlnyomó részében változó felhőzetre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet 16 fok körül alakul, estére pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet.
  • Baranyában a nap során felhős és napos időszakok váltják egymást. A legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 16 fokot, éjszaka pedig 6 fok körüli értékre hűl a levegő. Csapadék csak elszórtan, néhol fordulhat elő.

Ahogy beköszönt az ősz, a reggeli párák és a hűvösebb levegő mellett gyakran érkeznek napos órák is, amelyek kellemes meleggel ajándékoznak meg. A réteges öltözködés ilyenkor is praktikus: egy könnyű pulóver, kabát vagy kardigán napközben, sál vagy sapka pedig reggel és este kényelmesebb utazást biztosít. Ha kint tartózkodik, a napszemüveg is jól jöhet a ragyogó órákban. Figyelje előrejelzéseinket, és tudja meg, milyen idő várható.

 

 

