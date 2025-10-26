43 perce
Így alakul a holnapi időjárás – készüljünk a változékony időre
Ismertetjük, milyen idő lesz Dunaújvárosban 2025. október 27-én. A koponyeg.hu előrejelzése szerint holnap ilyen idő várható.
Hétfőn Dunaújvárosban változékony, szeles és felhős időre számíthatunk, délután kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, a hőmérséklet délután 13, este 9–11 fok körül alakul. Tekintsük meg, hogy milyen lesz a holnapi időjárás.
Holnapi időjárási helyzetkép
A hétfő változóan felhős, szeles és mozgalmas időt hoz, csak elszórtan fordulhat elő zápor, a hőmérséklet 11–13 fok között alakul. Kedden felhőátvonulásokra számíthatunk, helyenként zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként a nap első felében megerősödhet, helyenként viharossá is válhat, a hőmérséklet pedig 10–15 fok körül várható. Szerdán a reggeli párásság megszűnését követően fátyolfelhők szűrte napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. Reggel 2, délután 16 fok körüli értékekre készülhetünk.
A Dunántúlon így alakul az időjárás
- Székesfehérváron eleinte még kisüt a nap, majd borulttá válik az ég, délután kisebb eső vagy zápor is előfordulhat. A délnyugati szél élénk, néhol erős, a hőmérséklet délután 13, este 9–11 fok körül alakul.
- Tolna vármegyében túlnyomóan felhős időre számíthatunk, a nappali maximum hőmérséklet körülbelül 15 fok, este pedig 7 fokig hűl le a levegő.
- Baranya megyében a nap nagy részében felhős idő várható, a csúcshőmérséklet 13 fok körül, éjszaka pedig 6 fokig süllyed.
Érdemes rétegesen öltözködni, szél- és esőálló kabátot vinni, és a hőmérsékletváltozásokhoz igazodva igazítani a ruházatot. Az utak nedvesek lehetnek, a szél pedig fokozott figyelmet igényel a járművezetők és kerékpárosok számára. Ha a szabadban tartózkodunk, világos, jól látható ruhát érdemes választani, és számítani a szélre és záporokra.
Forrás: koponyeg.hu
