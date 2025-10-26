Így alakul a holnapi időjárás – készüljünk a változékony időre

Hétfőn Dunaújvárosban változékony, szeles és felhős időre számíthatunk, délután kisebb eső vagy zápor is előfordulhat, a hőmérséklet délután 13, este 9–11 fok körül alakul. Tekintsük meg, hogy milyen lesz a holnapi időjárás.

Holnapi időjárás Dunaújvárosban: Változóan felhős, szeles és mozgalmas időre számíthatunk, zápor csak elvétve fordul elő.

Holnapi időjárási helyzetkép

A hétfő változóan felhős, szeles és mozgalmas időt hoz, csak elszórtan fordulhat elő zápor, a hőmérséklet 11–13 fok között alakul. Kedden felhőátvonulásokra számíthatunk, helyenként zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként a nap első felében megerősödhet, helyenként viharossá is válhat, a hőmérséklet pedig 10–15 fok körül várható. Szerdán a reggeli párásság megszűnését követően fátyolfelhők szűrte napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. Reggel 2, délután 16 fok körüli értékekre készülhetünk.

A Dunántúlon így alakul az időjárás

Székesfehérváron eleinte még kisüt a nap, majd borulttá válik az ég, délután kisebb eső vagy zápor is előfordulhat. A délnyugati szél élénk, néhol erős, a hőmérséklet délután 13, este 9–11 fok körül alakul.

Tolna vármegyében túlnyomóan felhős időre számíthatunk, a nappali maximum hőmérséklet körülbelül 15 fok, este pedig 7 fokig hűl le a levegő.

Baranya megyében a nap nagy részében felhős idő várható, a csúcshőmérséklet 13 fok körül, éjszaka pedig 6 fokig süllyed.

Érdemes rétegesen öltözködni, szél- és esőálló kabátot vinni, és a hőmérsékletváltozásokhoz igazodva igazítani a ruházatot. Az utak nedvesek lehetnek, a szél pedig fokozott figyelmet igényel a járművezetők és kerékpárosok számára. Ha a szabadban tartózkodunk, világos, jól látható ruhát érdemes választani, és számítani a szélre és záporokra.

Forrás: koponyeg.hu