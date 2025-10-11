október 11., szombat

Mutatjuk, milyen időre számíthatunk holnap Dunaújvárosban

Kíváncsi, milyen idő várható Dunaújvárosban 2025. október 12-én? A koponyeg.hu előrejelzése szerint így alakul majd holnapi időjárás.

Duol.hu

Dunaújvárosban holnap többnyire napos időre számíthatunk, csupán időnként vonulhatnak át vékonyabb rétegfelhők, amelyek azonban nem rontják el a kellemes őszi hangulatot. Csapadék nem valószínű, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat is. A délutáni órákban 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, ami ideális egy könnyed sétához vagy kiránduláshoz, de reggelre még hűvösebb lehet, ezért érdemes rétegesen öltözködni. Igazi októberi időt ígér a holnapi időjárás.  

holnapi időjárás
A holnapi időjárás kellemes őszi időt ígér: holnap többnyire napos, száraz idő várható, 16 és 21 fok közötti hőmérséklettel.
Fotó: Shutterstock

Így alakul a holnapi időjárásunk

A hét utolsó napja többnyire napos időt hoz, csak helyenként jelenhetnek meg kisebb rétegfelhők, csapadékra azonban nem kell számítani. A délutáni órákban 16 és 21 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és elszórtan zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél több helyen megerősödik, a csúcshőmérséklet 16–19 fok között alakul. Kedden a reggeli órákban még lehet néhol eső, de napközben felszakadozik a felhőzet, és több helyen kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 15 fok körül várható.

Kellemes, napos időre számíthatunk a Dunántúlon és vármegyénkben

  • Székesfehérváron továbbra is szeles, változékony időre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet körülbelül 18 fok lesz, éjszaka pedig 8 fokig hűl a levegő.
  • Tolna vármegyében napos, kellemes idő várható. A nappali csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul, a hajnali órákban pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Csapadék kialakulásának csak nagyon kicsi az esélye.
  • Baranya vármegyében túlnyomóan napos időre készülhetünk, a nappali hőmérséklet 19 fok körül tetőzik, éjszaka pedig 9 fokig hűl a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő, nagyon kicsi az esélye.

Az ilyen enyhe, de szeles, változékony őszi időben érdemes rétegesen öltözködni: egy könnyű pulóver vagy kardigán jól jöhet a nap folyamán, de legyen kéznél egy szélálló kabát is. Reggel és este már hűvösebb lesz, ezért ne induljunk el sál vagy vékony sapka nélkül, különösen, ha kerékpárral vagy gyalog közlekedünk. A napsütés miatt napszemüveg is jól jöhet a napközbeni programokhoz. Kövessen minket, hogy mindig időben értesüljön a legfrissebb időjárás előrejelzésről!

 

Forrás: koponyeg.hu

