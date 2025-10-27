Ilyen lesz a holnapi időjárás – felhők és időnkénti záporok uralják az eget

Kedden Dunaújvárosban változóan felhős időre számíthatunk, elszórtan záporral, erős északnyugati széllel, a nappali hőmérséklet 10–15 fok között alakul.Tekintsük meg, hogy milyen lesz a holnapi időjárás.

Holnapi időjárás Dunaújvárosban: változóan felhős, elszórtan záporos időre számíthatunk, erős, északnyugati, délután nyugati-délnyugati széllel.

Fotó: Shutterstock

Holnapi időjárási helyzetkép

A következő napokban változékony időjárásra számíthatunk. Kedden a felhőzet váltakozik, időnként átvonuló felhők zavarhatják meg a napsütést, és elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos, a nappali hőmérséklet pedig 10–15 fok között alakul. Szerdán a reggeli párásság és ködfoltok feloszlása után napos, fátyolfelhős idő várható, csapadék nélkül, reggel 2, délután 16 fok körüli hőmérséklettel. Csütörtökön eleinte még napos, fátyolfelhős idő lesz, majd estére egyre több felhő érkezik, és a késő esti órákban már csapadék is előfordulhat. A levegő nappal akár 18–19 fokig is felmelegedhet.

A Dunántúlon így alakul majd az időjárás

Székesfehérváron az északnyugati szél élénk lesz, néhol erősebb lökésekkel, majd délután nyugati-délnyugati irányba fordul, továbbra is élénk marad. A nappali hőmérséklet körülbelül 14 fok körül alakul, estére 9–11 fokra hűl le a levegő.

Tolna vármegyében váltakozóan felhős időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet elérheti a 16 fokot, míg reggelente 5 fok körül alakul.

Holnap Baranya vármegyében főként napos időre számíthatunk, a levegő délutánra 15 fokig melegszik, reggelente pedig 5 fok körül hűl.

Holnap réteges öltözködjünk, egy könnyű kabáttal a szeles időre felkészülve. A reggeli párásság és a helyenkénti záporok miatt vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, és számítsunk erős szélre, főleg nyílt úton. Délutánra a hőmérséklet 15 fok köré emelkedik, így a nap közben akár könnyedebb réteget is levehetünk.

