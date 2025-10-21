A holnapi időjárás változékony oldalát láthatjuk

Dunaújvárosban szerdán is borongós, felhős időre számíthatunk, záporok is előfordulhatnak. A délkeleti szél élénk marad, a legmagasabb hőmérséklet pedig 16 fok körül alakul. Részletesen áttekintjük, hogy milyen lesz a holnapi időjárás!

A holnapi időjárás részletes előrejelzése: a felhős és napsütéses órák váltakoznak, időnként záporokra is számítani lehet.

Forrás: Canva

Hogyan néz ki a holnapi időjárás?

Szerdán az ég továbbra is erősen felhős lesz, helyenként záporok is előfordulhatnak. A délkeleti szél több helyen élénk marad, a nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. Estére 8 fokra csökken a hőmérséklet. Csütörtök a reggeli ködfoltok feloszlása után főként felhős égbolt várható. Délután elsősorban északon lehet esőre, záporra számítani. A délnyugati szél sok helyen megélénkül. A nappali hőmérséklet 20 fokra melegszik, éjszaka pedig 9 fokra hűl. Péntek erősen felhős, időnként borult idő várható, többfelé eső is előfordulhat. A nyugati szél élénk marad, néhol erősebb lökések kísérhetik. Délután 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, hajnalra pedig 11 fok várható.

A felhők uralják az eget a Dunántúlon

Székesfehérváron a reggelt erősen felhős idő jellemzi, azonban előfordulhat rövid napos időszak. A délutáni hőmérséklet körülbelül 16 fokra melegszik, estére pedig 9 fok köré csökken.

Tolna vármegyében többnyire felhős lesz az ég, a napsütés csak rövid időre szűrődik át a felhők között. A nappali maximum hőmérséklet 17 fok körül várható, éjszaka pedig 11 fokra hűl a levegő.

Baranya vármegyében túlnyomórészt borult égbolt várható, a nap csak rövid időszakokra bukkan elő. Délután 17 fok körüli értékeket mérhetünk, míg éjszakára 11 fokig csökken a hőmérséklet.

A melegfront megterheli a szervezetet, különösen az időseket és a krónikus betegeket, de az egészségeseket is érintheti. Az érzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság és alvászavar jelentkezhet, a fizikai és szellemi teljesítőképesség csökkenhet, ami növeli a figyelmetlenség és a balesetek kockázatát. A szív- és érrendszeri betegek vérnyomása ingadozhat, szédülés is előfordulhat.

Forrás: koponyeg.hu