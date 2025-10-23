30 perce
A kellemes napoknak búcsút inthetünk!
Nézzük meg, milyen időre számíthatunk Dunaújvárosban 2025. október 24-én. A koponyeg.hu előrejelzése szerint holnapra ezek a meteorológiai körülmények valószínűek.
Pénteken Dunaújvárosban a kora reggeli csapadékzóna távozása után felszakadozik a felhőtakaró, ugyanakkor továbbra is előfordulhatnak rövid záporok. Délelőtt a szél élénk, erőteljes lökésekkel jelentkezik. A nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul. Mutatjuk, hogyan alakul a holnapi időjárás!
A holnapi időjárás részletei
Pénteken a kora reggeli esőzóna elvonulását követően északnyugatról fokozatosan ritkulni kezd a felhőzet, bár még időnként előfordulhatnak záporok. Délelőtt a nyugati szél élénk, helyenként erősebb lökésekkel fúj. A nappali hőmérséklet 13 fokra melegszik, az éjszakai órákban 9 fokra hűl. Szombaton a nap első felében változóan felhős idő várható, később azonban ismét erősen borult lesz az ég, és a déli régiókban helyenként esőre is számítani lehet. A csúcshőmérséklet körülbelül 15 fok lesz, hajnalra 5 fokra csökken. Vasárnap többnyire borongós, szürke időre számíthatunk. Délen több helyen, máshol csak elszórtan lehet csapadék. A nappali hőmérséklet 13 fokig melegszik, estére 6 fokra esik vissza.
A Dunántúlon a nap nagy részében felhős lesz az ég
- Székesfehérváron a nap első felében változóan felhős lesz az ég, esővel és záporokkal. Napközben a hőmérséklet 13 fok körül alakul, estére pedig 9 fokra csökken.
- Tolna vármegyében a nap nagy részében felhős lesz az ég, a nap alig-alig látszik majd át a felhőkön. A nappali maximum körülbelül 14 fok lesz, éjszaka pedig 12 fokig hűl a levegő.
- Baranya vármegyében szürke, felhős égbolt lesz, a nap csak nagyon rövid időre tűnik elő. Délután a hőmérséklet 15 fokig melegszik, éjszakára pedig 11 fokra csökken.
A hidegfront hatással lehet szervezetünkre. Megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri problémákkal élőknél jelentkezhet mellkasi fájdalom, a vérnyomás ingadozása, sőt a stroke kockázata is fokozódhat. A frontra érzékenyeknél gyakori tünet a fejfájás, szédülés és a vérnyomás-ingadozás, emellett nőhet az epilepsziás rosszullétek előfordulása, és a krónikus betegségek, például az ízületi problémák is felerősödhetnek.
Forrás: koponyeg.hu
