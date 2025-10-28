október 28., kedd

2 órája

Ilyen lesz a holnapi időjárás – Fátyolfelhők szűrte napsütés várható

Ismertetjük, milyen idő lesz Dunaújvárosban 2025. október 29-én. A koponyeg.hu előrejelzése szerint holnap ilyen idő várható.

Duol.hu

Szerdán Dunaújvárosban fátyolfelhők mellett napos, csapadékmentes idő várható, a délutáni hőmérséklet 15–20 fok körül alakul, élénk dél-nyugati szél kíséretében. Nézzük meg, hogy milyen lesz a holnapi időjárás.

holnapi időjárás
Holnapi időjárás Dunaújvárosban: változóan felhős, többnyire napos idő várható, csapadék nélkül, a hőmérséklet délután 15–20 fok körül alakul.
Fotó: Shutterstock

Holnapi időjárási helyzetkép

A következő napok időjárása változatosnak ígérkezik: szerdán fátyolfelhők szűrte napsütés várható, csapadék nélkül, a délutáni hőmérséklet 15-20 fok között alakul, miközben élénk dél-nyugati szél fúj. Csütörtökön gyakran erősen felhős lesz az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, a hőmérséklet 16-17 fok körül alakul. Pénteken reggel párás, helyenként ködös időre ébredhetünk, majd napközben változóan felhős, csapadékmentes idő várható, a hőmérséklet pedig 20 fok köré emelkedik.

A Dunántúlon ilyen idő vár ránk

  • Székesfehérváron délután többnyire napos, változóan felhős időre számíthatunk, csapadék nélkül, a hőmérséklet pedig délután 17–18 fok körül alakul, estére 13–14 fokig csökken, miközben a délnyugati szél délelőtt mérsékelt, délután átmenetileg élénkebb lesz.
  • Tolna vármegyében szerdán változóan felhős, kellemes időre számíthatunk, a nappali maximumhőmérséklet körülbelül 20 fok lesz, míg éjszakára 10 fokig hűl a levegő, és az eső valószínűsége minimális.
  • Baranya vármegyében szerdán változóan felhős, kellemes időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet elérheti a 20 fokot, éjszakára pedig 10 fok köré hűl a levegő, miközben az eső valószínűsége alacsony.

Érdemes rétegesen öltözni, a könnyű póló és pulóver fölé egy vékony kabát jól jön, délután pedig napszemüveg is hasznos lehet. A reggeli párás, esetleg ködös út miatt vezessünk óvatosan, és figyeljünk az átmenetileg élénk délnyugati szélre. A kellemes, napos idő ideális sétához vagy szabadtéri programokhoz, érdemes kihasználni a délutáni melegedést.

Forrás: koponyeg.hu

