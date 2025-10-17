A felhők között lassan átsüt a nap – így alakul a holnapi időjárás

Dunaújvárosban szombaton kezdetben borult, erősen felhős idő várható, majd fokozatosan felszakadozik a felhőtakaró, elszórtan kisebb záporokkal, élénk, néhol erős szél kíséretében, a hőmérséklet hajnalban 5, délután 14 fok körül alakul. Lássuk részletesebben mit tartogat számunkra a holnapi időjárás!

Holnapi időjárás: felhős, szeles, záporokkal helyenként, 14–17 fok

Fotó: Shutterstock

Holnapi időjárás – ez vár ránk:

A hétvége kezdetén, szombaton borult, erősen felhős ég vár ránk, de a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró, így később már több napsütésre is számíthatunk, írja a koponyeg.hu. A szél több helyen élénk, néhol akár erős is lehet, és elszórtan kisebb záporok is előfordulhatnak. Hajnalban még csak 5 fok körül alakul a hőmérséklet, délutánra azonban 14 fokig emelkedik, miközben hidegfront éri el térségünket.

Vasárnap reggelre a köd és az alacsonyszintű felhőzet fokozatosan feloszlik, majd derűs, száraz idő következik. A szél gyenge marad, a hőmérséklet pedig reggel hűvös lesz, sőt sokfelé talajmenti fagy is előfordulhat. Délutánra a maximumok 9 és 15 fok között alakulnak.

Hétfőn a ködfoltok feloszlását követően többnyire napos, helyenként fátyolfelhős időre számíthatunk csapadék nélkül. Reggel ismét fagyos lehet, de délutánra a hőmérséklet 10–15 fokig emelkedik, kellemes, enyhe időt hozva a hét elejére.

Szeles, felhős napok a Dunántúlon

Szombaton Székesfehérváron csapadékra nem kell számítani, és érdemi mennyiség sem várható. A jellemző északnyugati szél gyenge, helyenként mérsékelt lesz. A hőmérséklet a felhőzet alakulásától függően 14–17 fok között alakul, délután pedig továbbra is felhős marad az ég.

Tolna vármegyében időnként felhős ég várható. A nappali csúcsok elérhetik a 17 fokot, míg éjszaka a hőmérséklet a fagypont közelébe, 0 fokig süllyedhet.

Szombaton Baranya vármegyében időnként felhős ég várható. A nappali hőmérséklet legfeljebb 16 fokig emelkedik, éjszaka pedig 1 fokig hűl a levegő.