2 órája

Felhős péntek, estétől élénkülő szél – így alakul a holnapi időjárás

Kíváncsi, milyen idő várható Dunaújvárosban 2025. október 17-én? A koponyeg.hu előrejelzése szerint így alakul a holnapi időjárás.

Duol.hu

Dunaújvárosban pénteken változóan felhős idő várható, elszórtan kisebb esőkkel, 16–17 fok körüli hőmérséklettel, estétől élénkülő északnyugati szél kíséretében. Lássuk részletesebben mit tartogat számunkra a holnapi időjárás!

holnapi időjárás
A holnapi időjárás változóan felhős lesz, elszórt esővel, 16–17 fokkal, estétől megélénkül az északnyugati szél.
Fotó: Shutterstock

Holnapi időjárás – mire számíthatunk?

A következő napokban változékony, de alapvetően csapadékmentes időre számíthatunk, a Köpönyeg előrejelzése szerint. Pénteken északról és délről is felhők érkeznek, a nap folyamán azonban csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső, miközben a hőmérséklet 16–17 fok körül tetőzik. Estétől az Északnyugati szél megélénkül, ami már a hétvégi időjárás ígéretét sejteti. Szombaton a nap első felében borongós, erősen felhős idő várható, később azonban csökken a felhőzet, így a napsütés is többször előbukkanhat. A szél megerősödhet, és néhol kisebb zápor is előfordulhat. A hajnali órákban 5 fok köré hűl a levegő, a nappali maximum pedig 16 fok körül alakul. Vasárnap reggel köd és rétegfelhőzet boríthatja a tájat, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és gyengén felhős, csapadékmentes időre van kilátás. A szél mérsékelt marad, a hajnali órák azonban már hűvösek lesznek, több helyen talajmenti fagyra is számíthatunk. A nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

Hűvös reggelek, kellemes nappalok a Dunántúlon

  • Székesfehérváron a reggeli órákban az északi égbolton fokozatosan gyarapodik a felhőzet, délelőtt átmenetileg közepesen, de nagyobb eséllyel erősen felhős lesz az ég. Délután is erősen felhős idő várható, miközben csapadékra csak elvétve számíthatunk.
  • Tolna vármegyében hajnalban 4 fokig hűl a levegő, majd napközben 17 fok köré melegszik. A nap folyamán több helyen váltakozik a napos és a gomolyfelhős égbolt.
  • Baranya vármegyében a nappali csúcshőmérséklet 17 fok körül alakul, éjszaka pedig 8 fokra hűl a levegő. Többnyire napos időre számíthatunk, miközben a csapadék esélye alacsony.

A következő napokban reggelente hűvösre számíthatunk (4–8 fok), napközben viszont a hőmérséklet 16–17 fok köré emelkedik. Többnyire napos-gomolyfelhős idő várható, csapadék csak elvétve fordulhat elő, pénteken északnyugati szél is megélénkül. Érdemes rétegesen öltözködni: könnyű pulóver vagy hosszú ujjú, alá vékony póló, valamint közepes súlyú kabát ideális. Sapka, sál és kesztyű a reggeli órákra javasolt, napközben pedig napszemüveg és kényelmes cipő hasznos lehet. Kis összecsukható esernyő jól jöhet az elvétve előforduló záporok miatt, autóvezetésnél pedig a hajnali talajmenti fagyra érdemes figyelni.

 

 

