54 perce

Napfény és felhők játéka az égen – így alakul a holnapi időjárás

Kíváncsi, milyen idő várható Dunaújvárosban 2025. október 19-én? A koponyeg.hu előrejelzése szerint ilyen lesz a holnapi időjárás.

Duol.hu

Dunaújvárosban hétfőn napos, de fokozatosan fátyolfelhős időre számíthatunk, eső nem várható, a hőmérséklet hajnalban 0, délután pedig 15 fok körül alakul. Lássuk részletesebben mit tartogat számunkra a holnapi időjárás!

holnapi időjárás
Holnapi időjárás: fátyolfelhők szűrik a napsütést
Fotó: shutterstock

Holnapi időjárás – ez vár ránk:

A következő napokban változékony, de összességében enyhe őszi időre számíthatunk. Hétfőn több órán át süt a nap, bár idővel vastagodó fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadékra továbbra sem kell számítani, a hajnal hűvös lesz, körülbelül 0 fokkal, délutánra viszont 15 fokig melegszik a levegő. Kedden nyugat felől fokozatosan beborul az ég, helyenként gyenge eső vagy szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél többfelé megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Szerdán többnyire borult időre van kilátás, többfelé esőre, záporokra is számítani kell, a nappali csúcshőmérséklet pedig nagyjából 19 fok körül várható.

Túlnyomóan felhős napok a Dunántúlon

  • Székesfehérváron a nap erősen felhős égbolttal indul, csupán keleten mutatkozhat némi derűsebb égbolt. Napközben is marad a változékony felhőzet, időnként borult időszakokkal, de rövidebb időre a nap is előbukkanhat. A hőmérséklet délután 14 fok körül tetőzik, estére pedig 9–12 fok közé hűl vissza a levegő.
  • Tolna vármegyében hétfőn többnyire felhős égbolt jellemzi majd az időjárást, napsütésre csak rövidebb időszakokban számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 16 fok körül alakul, míg éjszakára 7 fokig hűl le a levegő.
  • Hétfőn Baranya vármegyében többnyire felhős időre számíthatunk, a nap csak rövid időre bukkanhat elő. A hőmérséklet délután 15 fok körül tetőzik, éjszakára pedig 7 fokig csökken.

Hétfőn felhős, hűvös időre készülhetünk Baranya vármegyében, ezért érdemes rétegesen öltözni, egy szélálló kabát vagy melegebb pulóver jól jöhet. A reggeli órákban párás, ködös szakaszok lassíthatják a közlekedést, ezért vezessünk óvatosan, és kapcsoljuk be a tompított fényszórót. A nap végén pedig egy bögre meleg tea vagy forró csoki segíthet igazán őszi hangulatba kerülni.

 

Forrás: koponyeg.hu

 

