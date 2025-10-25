1 órája
Felhőcunami és záporvarázs – a holnapi időjárás nem tréfál
Ismertetjük, milyen idő lesz Dunaújvárosban 2025. október 26-án. A koponyeg.hu előrejelzése szerint holnap ilyen idő várható.
Vasárnap Dunaújvárosban a reggeli ködfoltok feloszlását követően fokozatosan beborul az ég, de időnként előbukkan a nap is. Kialakulhat eső vagy zápor, miközben a szél megerősödik. Délután a hőmérséklet 12 fokig melegszik. Tekintsük meg, hogy milyen lesz a holnapi időjárás.
Holnapi időjárási helyzetkép
Vasárnap a ködfoltok feloszlása után délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, néha bújhat elő csak a nap. Egyre több helyen lehet csapadék a térségben, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 12 fok körül alakul a hőmérséklet, estére 8 fokra csökken. Hétfőn hajnalig eshet az eső, majd a felhők felszakadoznak, és a nap második felében változékony, de többnyire száraz idő valószínű. A hőmérséklet 12 fokig melegszik, éjszaka 5 fokra hűl. Kedden borús, felhős idő várható, eső vagy zápor is előfordulhat. Az északnyugati és nyugati szél sok helyen élénk, néhol viharos lehet. A nappali maximum 13 fok lesz, hajnalban 6 fokra esik vissza.
A Dunántúlon jól jöhet az esernyő
- Székesfehérváron a változó felhőzet mellett esőre vagy záporra is számítani kell. Napközben a hőmérséklet körülbelül 11 fok lesz, estére pedig 7 fokra hűl a levegő.
- Tolna vármegyében a nap nagy részében erősen felhős, esős idő várható, a nap csak rövid időre szűrődik át a felhőkön. A nappali maximum körülbelül 12 fokra emelkedik, éjszaka pedig 5 fokig csökken.
- Baranya vármegyében borongós, felhős időre számíthatunk, a nap csak ritkán bukkan elő. Délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszakára pedig 8 fok lesz. Zivatarok is előfordulhatnak a térségben.
A következő napokban is hullámzik a légtömeghatár térségünk felett: szombaton enyhébb léghullámok érkeznek, vasárnap pedig egy újabb front vonul át.
Forrás: koponyeg.hu
