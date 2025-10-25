október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

11°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Felhőcunami és záporvarázs – a holnapi időjárás nem tréfál

Címkék#Koponyeg#időjárás#Dunaújváros#csapadék#szél#hőmérséklet

Ismertetjük, milyen idő lesz Dunaújvárosban 2025. október 26-án. A koponyeg.hu előrejelzése szerint holnap ilyen idő várható.

Duol.hu

Vasárnap Dunaújvárosban a reggeli ködfoltok feloszlását követően fokozatosan beborul az ég, de időnként előbukkan a nap is. Kialakulhat eső vagy zápor, miközben a szél megerősödik. Délután a hőmérséklet 12 fokig melegszik. Tekintsük meg, hogy milyen lesz a holnapi időjárás.

holnapi időjárás
Holnapi időjárás Dunaújvárosban: a reggeli ködfoltok feloszlása után fokozatosan beborul az ég, eső és záporok is előfordulhatnak.
Forrás: Canva

Holnapi időjárási helyzetkép

Vasárnap a ködfoltok feloszlása után délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, néha bújhat elő csak a nap. Egyre több helyen lehet csapadék a térségben, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 12 fok körül alakul a hőmérséklet, estére 8 fokra csökken. Hétfőn hajnalig eshet az eső, majd a felhők felszakadoznak, és a nap második felében változékony, de többnyire száraz idő valószínű. A hőmérséklet 12 fokig melegszik, éjszaka 5 fokra hűl. Kedden borús, felhős idő várható, eső vagy zápor is előfordulhat. Az északnyugati és nyugati szél sok helyen élénk, néhol viharos lehet. A nappali maximum 13 fok lesz, hajnalban 6 fokra esik vissza.

A Dunántúlon jól jöhet az esernyő

  • Székesfehérváron a változó felhőzet mellett esőre vagy záporra is számítani kell. Napközben a hőmérséklet körülbelül 11 fok lesz, estére pedig 7 fokra hűl a levegő.
  • Tolna vármegyében a nap nagy részében erősen felhős, esős idő várható, a nap csak rövid időre szűrődik át a felhőkön. A nappali maximum körülbelül 12 fokra emelkedik, éjszaka pedig 5 fokig csökken.
  • Baranya vármegyében borongós, felhős időre számíthatunk, a nap csak ritkán bukkan elő. Délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszakára pedig 8 fok lesz. Zivatarok is előfordulhatnak a térségben.

A következő napokban is hullámzik a légtömeghatár térségünk felett: szombaton enyhébb léghullámok érkeznek, vasárnap pedig egy újabb front vonul át.

Forrás: koponyeg.hu

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu