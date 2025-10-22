október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Holnapi időjárás: napsütéses pillanatok és közelgő hidegfront

Címkék#hidegfront#Koponyeg#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#zápor

Tekintsük át, milyen idő várható Dunaújvárosban 2025. október 23-án. A koponyeg.hu előrejelzése szerint holnapra a következő időjárási viszonyok várhatók.

Duol.hu

Dunaújvárosban csütörtökön eleinte változóan felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Késő délutántól, estétől markáns hidegfront érkezik, sokfelé esővel, záporral, helyenként zivatarokkal. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél lesz erős, a hőmérséklet a front előtt 22 fok körül alakul. Részletesen áttekintjük, milyen lesz a holnapi időjárás!

holnapi időjárás
Holnapi időjárás előrejelzés Dunaújvárosban: borongós ég, záporok, élénk szél és 22 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
Forrás: Canva

Hogyan fest a holnapi időjárás?

Csütörtökön változó felhőzet várható, és elszórtan alakulhatnak ki záporok. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, ezért sokfelé esőre, záporra, helyenként zivatarokra kell számítani. Napközben a hőmérséklet 22 fok körül alakul, éjszaka pedig 10 fokra csökken. Pénteken a hajnali esőket követően csökken a felhőzet, de továbbra is előfordulhatnak záporok. Főként délelőtt lehet erős a nyugati szél, a nappali hőmérséklet 14 fok körül alakul, hajnalban pedig 9 fokot mérhetünk. Szombaton eleinte változóan felhős lesz az ég, majd erősebben borulttá válik, és délen már kialakulhat eső vagy zápor. A nappali maximum körülbelül 15 fok lesz, éjszaka pedig 5 fok köré hűl a levegő.

Borús időre számíthatunk a Dunántúlon

  • Székesfehérváron eleinte változóan felhős lesz az ég, záporokkal. Délutántól estig markáns hidegfront érkezik, sok helyen esővel, záporral, helyenként zivatarokkal. Napközben 22, estére 10 fok körül alakul a hőmérséklet, a szél erős, később északnyugati irányú.
  • Tolna vármegyében a nap nagy részében felhős marad az ég, a nap csak rövid időre tör át a felhőrétegen. A nappali csúcsérték körülbelül 23 fok lesz, éjszaka pedig 12 fokra hűl a levegő.
  • Baranya vármegyében borult lesz az ég, csak rövid időre látható a napsütés. Délután a hőmérséklet 23 fok körül alakul, éjszakára pedig 10 fokra hűl a levegő.

A szervezetünkre jelentős fronthatás nem várható. A frontérzékenyek enyhülést, javulást tapasztalhatnak. Komoly egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nincs ok, a legtöbb, időjárással összefüggő tünet csökken vagy teljesen megszűnik.

Forrás: koponyeg.hu

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu