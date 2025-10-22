Holnapi időjárás: napsütéses pillanatok és közelgő hidegfront

Dunaújvárosban csütörtökön eleinte változóan felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Késő délutántól, estétől markáns hidegfront érkezik, sokfelé esővel, záporral, helyenként zivatarokkal. Napközben a déli, estétől az északnyugati szél lesz erős, a hőmérséklet a front előtt 22 fok körül alakul. Részletesen áttekintjük, milyen lesz a holnapi időjárás!

Holnapi időjárás előrejelzés Dunaújvárosban: borongós ég, záporok, élénk szél és 22 fok körüli csúcshőmérséklet várható.

Forrás: Canva

Hogyan fest a holnapi időjárás?

Csütörtökön változó felhőzet várható, és elszórtan alakulhatnak ki záporok. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, ezért sokfelé esőre, záporra, helyenként zivatarokra kell számítani. Napközben a hőmérséklet 22 fok körül alakul, éjszaka pedig 10 fokra csökken. Pénteken a hajnali esőket követően csökken a felhőzet, de továbbra is előfordulhatnak záporok. Főként délelőtt lehet erős a nyugati szél, a nappali hőmérséklet 14 fok körül alakul, hajnalban pedig 9 fokot mérhetünk. Szombaton eleinte változóan felhős lesz az ég, majd erősebben borulttá válik, és délen már kialakulhat eső vagy zápor. A nappali maximum körülbelül 15 fok lesz, éjszaka pedig 5 fok köré hűl a levegő.

Borús időre számíthatunk a Dunántúlon

Székesfehérváron eleinte változóan felhős lesz az ég, záporokkal. Délutántól estig markáns hidegfront érkezik, sok helyen esővel, záporral, helyenként zivatarokkal. Napközben 22, estére 10 fok körül alakul a hőmérséklet, a szél erős, később északnyugati irányú.

Tolna vármegyében a nap nagy részében felhős marad az ég, a nap csak rövid időre tör át a felhőrétegen. A nappali csúcsérték körülbelül 23 fok lesz, éjszaka pedig 12 fokra hűl a levegő.

Baranya vármegyében borult lesz az ég, csak rövid időre látható a napsütés. Délután a hőmérséklet 23 fok körül alakul, éjszakára pedig 10 fokra hűl a levegő.

A szervezetünkre jelentős fronthatás nem várható. A frontérzékenyek enyhülést, javulást tapasztalhatnak. Komoly egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nincs ok, a legtöbb, időjárással összefüggő tünet csökken vagy teljesen megszűnik.

Forrás: koponyeg.hu