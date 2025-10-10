október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Ilyen időjárás vár a dunaújvárosiakra hétvégén

Címkék#október#Koponyeg#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros

Kíváncsi, milyen idő várható Dunaújvárosban 2025. október 11-én? A koponyeg.hu előrejelzése szerint így alakul majd a nap.

Duol.hu

Dunaújvárosban a holnapi időjárás igazi októberi időre számíthatunk Dunaújvárosban: a nap nagy részében a fátyol- és rétegfelhők mögül gyakran kisüt a nap, így több órán át élvezhetjük a napsütést. Csapadék nem várható, így nyugodtan tervezhetünk szabadtéri programot. A délelőtti órákban még élénk, helyenként erős szél kísérheti a napot, de délutánra fokozatosan mérséklődik a légmozgás, és egyre kellemesebb lesz a hőérzet. A hőmérséklet délután 19–20 fok körül alakul, ami az évszakhoz képest kifejezetten enyhének mondható.

holnapi időjárás
A holnapi időjárása kellemes időt ígér: gyakran kisüt a nap, a szél délelőtt még élénk lehet, délutánra viszont mérséklődik, 19–20 fokkal
Fotó: Shutterstock

Így alakul a holnapi időjárásunk

Szombaton a reggelt még élénk szél kísérheti, de napközben fokozatosan megszelídül az idő. A réteg- és fátyolfelhők mögül több órára előbújik a nap, így kellemes, 19–20 fokos őszi időre számíthatunk. Csapadék nem várható, így ideális nap lesz egy hosszabb sétára vagy kirándulásra. A hét utolsó napján is marad a kellemes, napos idő. Bár itt-ott megjelenhetnek rétegfelhők, esőre most sem kell számítani. A hőmérséklet délután 16 és 21 fok között alakul – pont az a fajta ősz, amihez jól esik egy kávé a teraszon vagy egy séta a levegőn. A hétfő már változékonyabb arcát mutatja: észak felől vastagabb felhőtömbök vonulnak be, és helyenként zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél újra felerősödik, a hőmérséklet pedig 16–17 fok köré csökken. Egy fokkal hűvösebb, igazi októberi napra készülhetünk.

Kellemes, napos időre számíthatunk a Dunántúlon és vármegyénkben

  • Székesfehérváron továbbra is változékony lesz az ég: a nap hol kisüt, hol elbújik a felhők mögé, és nem kizárt, hogy néhol egy-egy futó zápor is elered. A hőmérséklet viszont kellemes marad, igazi őszi felfrissülést ígérve.
  • Tolna vármegyében kedvezőbb idő várható, hosszabb napos időszakokkal és nyugodt légkörrel. Délután 17–20 fokig emelkedik a hőmérséklet, éjszaka viszont már hűvösebb lesz, 6 fok körüli értékekkel.
  • Baranya vármegyében a napsütés dominál a nap nagy részében, az ég jobbára derült marad. A délutáni 18 fok körüli hőmérséklet kellemes, enyhe időt hoz, éjszakára pedig 6–10 fok közé csökken a levegő.

A változékony idő miatt érdemes rétegesen öltözni: egy könnyű pulóver vagy kardigán jól jöhet, ha hirtelen feltámad a szél vagy elered az eső. Vízlepergető kabát sem árt, de esernyőt csak “biztos, ami biztos” alapon vigyünk. A napos időszakokban viszont elég lehet egy kényelmes farmer és edzőcipő – ideális nap egy laza városi sétára. Kövessen minket, hogy mindig időben értesüljön a legfrissebb időjárás előrejelzésről!

 

Forrás: koponyeg.hu

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu