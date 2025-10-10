Ilyen időjárás vár a dunaújvárosiakra hétvégén

Dunaújvárosban a holnapi időjárás igazi októberi időre számíthatunk Dunaújvárosban: a nap nagy részében a fátyol- és rétegfelhők mögül gyakran kisüt a nap, így több órán át élvezhetjük a napsütést. Csapadék nem várható, így nyugodtan tervezhetünk szabadtéri programot. A délelőtti órákban még élénk, helyenként erős szél kísérheti a napot, de délutánra fokozatosan mérséklődik a légmozgás, és egyre kellemesebb lesz a hőérzet. A hőmérséklet délután 19–20 fok körül alakul, ami az évszakhoz képest kifejezetten enyhének mondható.

Fotó: Shutterstock

Így alakul a holnapi időjárásunk

Szombaton a reggelt még élénk szél kísérheti, de napközben fokozatosan megszelídül az idő. A réteg- és fátyolfelhők mögül több órára előbújik a nap, így kellemes, 19–20 fokos őszi időre számíthatunk. Csapadék nem várható, így ideális nap lesz egy hosszabb sétára vagy kirándulásra. A hét utolsó napján is marad a kellemes, napos idő. Bár itt-ott megjelenhetnek rétegfelhők, esőre most sem kell számítani. A hőmérséklet délután 16 és 21 fok között alakul – pont az a fajta ősz, amihez jól esik egy kávé a teraszon vagy egy séta a levegőn. A hétfő már változékonyabb arcát mutatja: észak felől vastagabb felhőtömbök vonulnak be, és helyenként zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél újra felerősödik, a hőmérséklet pedig 16–17 fok köré csökken. Egy fokkal hűvösebb, igazi októberi napra készülhetünk.

Kellemes, napos időre számíthatunk a Dunántúlon és vármegyénkben

Székesfehérváron továbbra is változékony lesz az ég: a nap hol kisüt, hol elbújik a felhők mögé, és nem kizárt, hogy néhol egy-egy futó zápor is elered. A hőmérséklet viszont kellemes marad, igazi őszi felfrissülést ígérve.

Tolna vármegyében kedvezőbb idő várható, hosszabb napos időszakokkal és nyugodt légkörrel. Délután 17–20 fokig emelkedik a hőmérséklet, éjszaka viszont már hűvösebb lesz, 6 fok körüli értékekkel.

Baranya vármegyében a napsütés dominál a nap nagy részében, az ég jobbára derült marad. A délutáni 18 fok körüli hőmérséklet kellemes, enyhe időt hoz, éjszakára pedig 6–10 fok közé csökken a levegő.