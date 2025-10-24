október 24., péntek

2 órája

Változás jön az időjárásban!

Tekintsük át, milyen idő várható Dunaújvárosban 2025. október 25-én. A koponyeg.hu előrejelzése szerint holnap ilyen időjárási körülmények várhatók.

Duol.hu

Szombaton Dunaújvárosban változóan felhős idő várható, záporok vagy akár zivatarok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 15 fokra melegszik. Nézzük, hogyan alakul a holnapi időjárás.

holnapi időjárás
Holnapi időjárás Dunaújvárosban: változó felhőzetre, helyenként esőre és záporra, valamint hidegfronti hatásra számíthatunk.
Forrás: Canva

Holnapi időjárás áttekintése

Szombaton változó felhőzetre számíthatunk, déli tájakon pedig záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. A nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul, az éjszakai órákban 5 fokra hűl. Vasárnap a reggeli ködfoltok feloszlása után délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső vagy zápor. Az északnyugati szél fokozatosan megerősödik. Délután 15 fokra melegszik a hőmérséklet, hajnalra 6 fokra csökken. Hétfőn éjszakáig több helyen esőre lehet számítani, majd csökken a felhőzet, és változóan felhős idő várható. Az északnyugati szél akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet 12 fokra emelkedik, estére 5 fokra esik vissza.

A Dunántúlon borongós időre, esőre számíthatunk

  • Székesfehérváron a délelőtti órákban változó felhőzetre és esőre, záporokra kell számítani. Napközben a hőmérséklet 14 fok körül alakul, estére pedig 4 fokra csökken.
  • Tolna vármegyében a nap nagy részében felhős lesz az ég, a nap fénye csak rövid időre tör át a felhőkön. A nappali maximum körülbelül 13 fok lesz, éjszaka pedig 5 fokig hűl a levegő. Helyenként villámlással kísért záporok is előfordulhatnak.
  • Baranya vármegyében borongós, felhős időre számíthatunk, a nap csak rövid időre bukkan elő és zivatar is kialakulhat. Délután a hőmérséklet 13 fokig melegszik, éjszakára pedig 4 fokra csökken.

A hidegfront hatása megterhelheti a szervezetet. Tapasztalatok szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknél előfordulhat mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás, sőt a stroke kialakulásának kockázata is növekszik. A frontra érzékeny személyeknél gyakoriak a fejfájás, szédülés és a vérnyomás változásai, emellett az epilepsziás rohamok gyakorisága is fokozódhat. A krónikus betegségek, például az ízületi panaszok is ilyenkor erőteljesebben jelentkezhetnek.

Forrás: koponyeg.hu

