Holnap a nap és a felhők váltogatják a szerepet

Csütörtökön Dunaújvárosban a többórás napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet a nap folyamán kellemes, 19 fok körüli értéket ér el. Mutatjuk, mire számíthatunk a holnapi időjárás során!

Holnapi időjárás: változóan napos időre számíthatunk, helyenként záporokkal, a nappali hőmérséklet kellemesen, 20 fok körül alakul.

Forrás: Canva

A holnapi időjárás alakulása

Csütörtökön több órán át napos időre van kilátás, ám időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kisebb záporok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul, kellemes, enyhe őszi időre készülhetünk, estére 10 fokra hűl az idő. Pénteken a reggeli órákban pára- és ködfoltok csökkenthetik a látási viszonyokat, de napközben fokozatosan javul az idő, változóan felhős, száraz délutánra készülhetünk. A csúcshőmérséklet eléri a 20 fokot, éjszaka pedig 12 fokra csökken. Szombaton Mindenszentek napján párás, helyenként ködös reggel várható, ám napközben a rétegfelhők fokozatosan felszakadoznak, és többórás napsütésre is kilátás van. A hőmérséklet 21 fok körül tetőzik, hajnalra 11 fokra esik.

Ez várható a Dunántúlon az időjárás szempontjából

Székesfehérváron délután többnyire napos, részben felhős idő várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet délután 18 fok körül alakul, estére pedig 9 fokig hűl.

Tolna vármegyében változó felhőzet mellett kellemes, száraz időre készülhetünk. A nappali hőmérséklet 18 fok lesz, míg az éjszakai órákban 10 fok köré csökken, és az eső valószínűsége alacsony.

Baranya vármegyében felhős de kellemes idő várható. A nappali hőmérséklet akár 19 fokra emelkedhet, éjszakára pedig 9 köré hűl a levegő, miközben az eső előfordulása csekély.

Melegfront hatása érezhető, ami megterhelheti a szervezetet, különösen az idősek és krónikus betegek esetében. Az érzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság, alvászavar jelentkezhet, romolhat a koncentráció, ami növeli a balesetveszélyt. A szív- és érrendszeri betegek számára ez az időjárás vérnyomás-ingadozást és szédülést is okozhat.

Forrás: koponyeg.hu