október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Holnap a nap és a felhők váltogatják a szerepet

Címkék#Koponyeg#köd#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#napsütés#hőmérséklet#zápor

Bemutatjuk, milyen időjárásra számíthatnak Dunaújvárosban 2025. október 30-án. A koponyeg.hu előrejelzése alapján az alábbi idő várható holnap.

Duol.hu

Csütörtökön Dunaújvárosban a többórás napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet a nap folyamán kellemes, 19 fok körüli értéket ér el. Mutatjuk, mire számíthatunk a holnapi időjárás során!

holnapi időjárás
Holnapi időjárás: változóan napos időre számíthatunk, helyenként záporokkal, a nappali hőmérséklet kellemesen, 20 fok körül alakul.
Forrás: Canva

A holnapi időjárás alakulása

Csütörtökön több órán át napos időre van kilátás, ám időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kisebb záporok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul, kellemes, enyhe őszi időre készülhetünk, estére 10 fokra hűl az idő. Pénteken a reggeli órákban pára- és ködfoltok csökkenthetik a látási viszonyokat, de napközben fokozatosan javul az idő, változóan felhős, száraz délutánra készülhetünk. A csúcshőmérséklet eléri a 20 fokot, éjszaka pedig 12 fokra csökken. Szombaton Mindenszentek napján párás, helyenként ködös reggel várható, ám napközben a rétegfelhők fokozatosan felszakadoznak, és többórás napsütésre is kilátás van. A hőmérséklet 21 fok körül tetőzik, hajnalra 11 fokra esik.

Ez várható a Dunántúlon az időjárás szempontjából

  • Székesfehérváron délután többnyire napos, részben felhős idő várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet délután 18 fok körül alakul, estére pedig 9 fokig hűl.
  • Tolna vármegyében változó felhőzet mellett kellemes, száraz időre készülhetünk. A nappali hőmérséklet 18 fok lesz, míg az éjszakai órákban 10 fok köré csökken, és az eső valószínűsége alacsony.
  • Baranya vármegyében felhős de kellemes idő várható. A nappali hőmérséklet akár 19 fokra emelkedhet, éjszakára pedig 9 köré hűl a levegő, miközben az eső előfordulása csekély.

Melegfront hatása érezhető, ami megterhelheti a szervezetet, különösen az idősek és krónikus betegek esetében. Az érzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság, alvászavar jelentkezhet, romolhat a koncentráció, ami növeli a balesetveszélyt. A szív- és érrendszeri betegek számára ez az időjárás vérnyomás-ingadozást és szédülést is okozhat.

Forrás: koponyeg.hu

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu