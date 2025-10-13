Holnapi időjárás Dunaújvárosban – erre számíthatunk!

A holnapi időjárás Dunaújvárosban borongós lesz, délután azonban felhőátvonulásokra számíthatunk, így időnként kisüt a nap. Csapadék csak elvétve fordulhat elő. A hőmérséklet reggel 5 fok körül alakul, délután pedig 16 fok körül várható, ezért praktikus a réteges öltözködés. Nézzük, milyen idő várható.

Holnapi időjárás: Délelőtt borongós ég vár ránk, délután azonban a felhők szakadozni kezdenek, így váltakozóan felhős időre számíthatunk.

Forrás: Canva

A holnapi időjárás részletei

Kedden délelőtt túlnyomóan felhős égbolt várható, délután azonban a felhők szakadozni kezdenek, így váltakozóan napos időre számíthatunk. Csapadék csak helyenként, kisebb zápor formájában fordulhat elő. A reggeli hőmérséklet körülbelül 5 fok lesz, délutánra pedig 16 fokra emelkedik. Szerdán a nap és a gomolyfelhők váltakoznak majd, több órára kisüthet a nap. Szórványosan előfordulhat zápor. Reggel különösen hűvös várható, -2 és +6 fok között, délután pedig 14 fokra melegszik a levegő. Csütörtökön több órás napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Reggel -2 és +5 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 15 fokra emelkedik.

Megyénkben és a Dunántúlon ilyen időre lehet számítani

Székesfehérváron változóan felhős égbolt várható. A nappali órákban a hőmérséklet körülbelül 16 fok lesz, éjszaka pedig 6 fokra hűl a levegő.

Tolna vármegyében a nap nagy részében változóan felhős idő várható. A nappali hőmérséklet eléri a 16 fokot, éjszakára pedig 5 fok köré süllyed.

Baranya vármegyében napos és felhős időre lehet számítani, a nappali maximum eléri a 16 fokot. Éjszaka 5 fok körüli érték várható, csapadékra csak helyenként lehet számítani.

Az őszi idő gyakran szeles és változékony, ezért érdemes rétegesen öltözködni. Egy könnyű pulóver vagy kabát sokat segíthet, különösen reggel és este, amikor hűvösebb lehet a levegő. Ha kint tartózkodik gyalog vagy kerékpárral, egy sapka vagy sál praktikus lehet. Napsütés esetén pedig a napszemüveg sem árt. Tájékozódjon időben — kövesse naprakész előrejelzéseinket!

Forrás: koponyeg.hu