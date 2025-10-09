október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

48 perce

Az őszi ég titkos játéka, amely mindig tartogat meglepetést

Címkék#október#Koponyeg#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros

Érdeklik a holnapi, 2025. október 10-i dunaújvárosi időjárás? A koponyeg.hu legfrissebb adatai szerint így alakul majd a nap.

Mészáros Réka

Dunaújvárosban a holnapi időjárás igazi őszi forgatókönyv szerint alakul: hol borongós, hol derűsebb lesz az ég. Néhol egy-egy rövid zápor is beleférhet a napba, de összességében marad a kellemes, enyhe idő. Az északnyugati szél fokozatosan felerősödik, néha élénk lökésekkel frissítve a levegőt. Frontátvonulás továbbra sem várható, így az idő alapvetően békés marad.

holnapi időjárás
Változóan felhős és napsütéses lesz a holnapi időjárás Dunaújvárosban, rövid záporokkal, kellemes hőmérséklettel és élénk széllel.
Forrás: Canva

Így alakul a holnapi időjárásunk

Pénteken a reggeli köd feloszlása után váltakozóan napos és felhős időre számíthatunk, esőre szinte sehol sem kell készülni. Az északnyugati szél több helyen élénk lesz. Napközben a hőmérséklet 18 fok körül alakul, éjszaka pedig 9 fokra csökken. 
Szombaton a nap nagy részében a napsütés dominál, de néhol vékony felhők is megzavarhatják a fényt. Eső nem várható. Délelőtt az északnyugati szél feltámad, a maximumhőmérséklet 19 fokra melegszik, hajnalban pedig 10 fokra hűl a levegő.
Vasárnap főként napos időre készülhetünk, a magasban vékony fátyolfelhők időnként megjelenhetnek. Csapadék továbbra sem valószínű, az északnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet 18 fok körül tetőzik, igazi kellemes, „vénasszonyok nyara” hangulatot hozva, éjszaka pedig 9 fokra hűl.

Megyénkre és a Dunántúlra is mosolyog az ősz

  • Székesfehérváron továbbra is a változékonyság jellemzi az időjárást: a nap folyamán a felhők és napsütés váltják egymást, néhol egy-egy rövid zápor is kialakulhat. A levegő azonban kellemes marad, igazi őszi frissességgel.
  • Tolna vármegyében kicsit barátságosabb időre van kilátás — több órán át élvezhető lesz a napsütést. Napközben 17 és 20 fok közé melegszik a levegő, éjszaka viszont hűvösre fordul, 6 fok körüli értékekkel.
  • Baranya vármegyében a napsütés viszi a prímet: többnyire derült lesz az ég, csupán elvétve jelenhet meg néhány felhő. A délutáni 18 fok körüli hőmérséklet kellemes, enyhe időt ígér, éjszakára pedig 6–10 fok közé csökken a hőmérséklet.

A reggeli hűvös miatt érdemes rétegesen öltözni, de délutánra már elég lesz egy vékony kabát is. A hétvégére várható kellemes, napos idő remek alkalmat kínál egy kis kirándulásra vagy szabadtéri programra. Kövessen minket, hogy mindig időben értesüljön a legfrissebb időjárás előrejelzésről!

 

Forrás: koponyeg.hu

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu