Figyelem, Dunaújváros! Így alakul az időjárás holnap!

Holnap Dunaújvárosban inkább derült, napos idő várható, csak néha tűnhetnek fel vékony felhők az égen, amelyek nem vesznek el az őszi napsütésből. Eső nem valószínű, a délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, reggel még hűvösebb lehet, ezért réteges öltözködés ajánlott. A holnapi időjárás tökéletesen visszaadja az október hangulatát.

Felhőátvonulások és enyhe hőmérséklet határozza meg a holnapi időjárást Dunaújváros térségében, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő.

Forrás: Canva

A holnapi időjárása a következőképpen alakul

Hétfőn változékony időre számíthatunk, a napsütést időnként felhők takarhatják el. Kisebb záporok előfordulhatnak, a hőmérséklet 18 fokra melegszik. Kedden a nap első felében borongós lesz az égbolt, délutánra viszont felszakadozik a felhőzet. Csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső vagy futó zápor. A reggeli órákban már hűvös lesz, nagyjából 5 fok körüli értékekkel, míg délután körülbelül 16 fokra lehet számítani. Szerdán derűsebb, naposabb idő körvonalazódik, sok napsütésre van kilátás, bár a nap folyamán gomolyfelhők is megjelennek. Elvétve zápor is kialakulhat. A reggel kifejezetten hideg lesz: hajnalban a hőmérséklet akár fagypont alá is süllyedhet, -2 és +6 fok közötti értékekre van kilátás. Délutánra viszont 15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

A Dunántúlon és megyénk területén kellemes, napsütéses idő várható

Székesfehérváron változó felhőzet jellemzi az időjárást. A nappali maximum hőmérséklet nagyjából 16 fok körül alakul, míg az éjszakai órákban 6 fokig hűlhet le a levegő.

Tolna vármegyében kellemes, többnyire napos időre van kilátás. A nappali hőmérséklet 16 fok körül tetőzik, hajnalban viszont 6 fokig csökken a hőmérséklet.

Baranya vármegyében is túlnyomóan napos idő várható, a nappali csúcshőmérséklet eléri a 16 fokot. Az éjszakai lehűlés során 5 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék csak elszórtan, kis eséllyel fordulhat elő.

A szeles, enyhén változékony őszi időjárásban praktikus a réteges öltözködés: egy vékony pulóver és szélálló kabát jól jöhet. A reggeli és esti órákban hűvösebb lehet, ezért érdemes sálat vagy sapkát is viselni, főleg gyalogosan vagy biciklivel közlekedve. Napsütés esetén egy napszemüveg is jól jöhet. Maradjon naprakész — kövesse időjárás-előrejelzéseinket!

Forrás: koponyeg.hu