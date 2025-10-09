Az őszi ég titkos játéka, amely mindig tartogat meglepetést

Dunaújvárosban a holnapi időjárás igazi őszi forgatókönyv szerint alakul: hol borongós, hol derűsebb lesz az ég. Néhol egy-egy rövid zápor is beleférhet a napba, de összességében marad a kellemes, enyhe idő. Az északnyugati szél fokozatosan felerősödik, néha élénk lökésekkel frissítve a levegőt. Frontátvonulás továbbra sem várható, így az idő alapvetően békés marad.

Változóan felhős és napsütéses lesz a holnapi időjárás Dunaújvárosban, rövid záporokkal, kellemes hőmérséklettel és élénk széllel.

Forrás: Canva

Így alakul a holnapi időjárásunk

Pénteken a reggeli köd feloszlása után váltakozóan napos és felhős időre számíthatunk, esőre szinte sehol sem kell készülni. Az északnyugati szél több helyen élénk lesz. Napközben a hőmérséklet 18 fok körül alakul, éjszaka pedig 9 fokra csökken.

Szombaton a nap nagy részében a napsütés dominál, de néhol vékony felhők is megzavarhatják a fényt. Eső nem várható. Délelőtt az északnyugati szél feltámad, a maximumhőmérséklet 19 fokra melegszik, hajnalban pedig 10 fokra hűl a levegő.

Vasárnap főként napos időre készülhetünk, a magasban vékony fátyolfelhők időnként megjelenhetnek. Csapadék továbbra sem valószínű, az északnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet 18 fok körül tetőzik, igazi kellemes, „vénasszonyok nyara” hangulatot hozva, éjszaka pedig 9 fokra hűl.

Megyénkre és a Dunántúlra is mosolyog az ősz

Székesfehérváron továbbra is a változékonyság jellemzi az időjárást: a nap folyamán a felhők és napsütés váltják egymást, néhol egy-egy rövid zápor is kialakulhat. A levegő azonban kellemes marad, igazi őszi frissességgel.

Tolna vármegyében kicsit barátságosabb időre van kilátás — több órán át élvezhető lesz a napsütést. Napközben 17 és 20 fok közé melegszik a levegő, éjszaka viszont hűvösre fordul, 6 fok körüli értékekkel.

Baranya vármegyében a napsütés viszi a prímet: többnyire derült lesz az ég, csupán elvétve jelenhet meg néhány felhő. A délutáni 18 fok körüli hőmérséklet kellemes, enyhe időt ígér, éjszakára pedig 6–10 fok közé csökken a hőmérséklet.