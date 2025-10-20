október 20., hétfő

1 órája

Holnap az őszi égbolt változékony arcát mutatja

Címkék#köpönyeg#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#csapadék#hőmérséklet

Érdekel, milyen időre számíthatunk Dunaújvárosban 2025. október 21-én? A koponyeg.hu szerint a holnapra várható időjárás a következőképpen alakul.

Duol.hu

Dunaújvárosban kedden erősen felhős vagy borult ég várható, délnyugat felől pedig helyenként záporeső is kialakulhat. A délkeleti szél továbbra is élénk marad, a hőmérséklet 8 és 12 fok között alakul, az ÉK-i részeken lesz a hűvösebb. Nézzük meg részletesebben, milyen lesz a holnapi időjárás!

holnapi időjárás
Dunaújváros holnapi időjárása: Erősen felhős, helyenként záporesőre lehet számítani. A délkeleti szél élénk marad, a hőmérséklet 8–12 °C között alakul.
Forrás: Canva

Mit hoz a holnapi időjárás?

Kedden az ég nagy részét erősen felhők borítják, és délnyugat felől helyenként záporeső is előfordulhat. A szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 12 fokra melegszik, az ÉK-i részeken lesz a hűvösebb. Hajnalban a hőmérséklet nagyjából 8 fok körül alakul. Szerdán továbbra is borongós marad az idő, helyenként újabb záporokkal. A nappali maximum 15 fok körül várható, miközben a délkeleti szél élénk lehet. A reggel folyamán a hőmérséklet körülbelül 9 fok lesz. Csütörtökön a reggeli ködfoltok feloszlását követően erősen felhős időre számíthatunk, délutántól pedig főleg északi területeken alakulhat ki eső vagy zápor. A délnyugati szél több helyen megerősödik. A nappali hőmérséklet 20 fokig emelkedik. Reggelre a levegő hőmérséklete 9 fokra csökken - áll a Köpönyeg előrejelzésében.

A Dunántúlon az ég nagy részét felhők borítják

  • Székesfehérváron a reggelt erősen felhős égbolt jellemzi, csupán a keleti tájakon lehet némi napsütésre számítani. Napközben változóan felhős marad az ég, időnként borultabb időszakokkal, de rövid időre a nap is előbukkanhat. A délutáni hőmérséklet 12 fok körül alakul, estére pedig 9 fok közé hűl a levegő.
  • Tolna vármegyében többnyire felhős ég várható, a napsütés csak rövid időre tűnik elő. A nappali maximum 15 fok körül alakul, éjszaka pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet.
  • Baranya vármegyében túlnyomóan felhős időre lehet számítani, a nap csupán rövid időre látható. A délutáni hőmérséklet körülbelül 15 fok, míg éjszaka 9 fokig hűl a levegő.

Az őszi hónapokban az időjárás gyakran kiszámíthatatlan, a reggeli köd, a hirtelen lehűlés vagy a napsütéses pillanatok könnyen becsaphatják az embert. Éppen ezért érdemes különös figyelmet fordítani a ruházatra: réteges öltözködéssel és az időjárásnak megfelelő viselettel sokkal kényelmesebben és biztonságosabban élvezhetjük a napot.

 

 

