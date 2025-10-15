36 perce
Így alakul holnap az időjárás Dunaújvárosban
Kíváncsi, milyen idő várható Dunaújvárosban 2025. október 16-án? A koponyeg.hu előrejelzése szerint így alakul a holnapi időjárás.
Dunaújvárosban a holnap reggel ködfoltok képződhetnek, amelyek feloszlása után váltakozó felhőzet várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet a nap folyamán 14–15 fok körül alakul, így kellemes, őszi időre számíthatunk.. Lássuk részletesebben mit tartogat számunkra a holnapi időjárás!
Holnapi időjárás – mit várhatunk?
A következő napokban nyugodt, igazi őszi időre számíthatunk a Köpönyeg előrejelzése szerint. Csütörtökön reggel helyenként ködfoltok képződhetnek, amelyek feloszlása után változóan felhős, de csapadékmentes idő várható, a legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül alakul. Pénteken csendes, kellemes őszi napra készülhetünk: a reggeli órákban mindössze 2 fokig hűlhet a levegő, délutánra viszont 16 fok körüli értékeket mérhetünk, időnkénti rétegfelhőzet mellett. Szombaton borongósabb, erősen felhős idő valószínű, a szél helyenként megélénkülhet, és csak elszórtan fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5 napközben körülbelül 16 fok körül alakul.
Őszi napsütés és hűvös reggelek a Dunántúlon
- Székesfehérváron nyugodt, kellemes őszi időjárás várható a következő napon. A délutáni órákban a hőmérséklet eléri a 16 fokot. Az éjszaka folyamán viszont már hűvösebbre fordul az idő, a hőmérséklet 5 fok köré csökken. Csapadékra nem kell számítani, az ég többnyire derült vagy enyhén felhős marad, a szél pedig gyenge lesz.
- Tolna vármegyében a következő napokban nyugodt, igazi őszi időre számíthatunk. A nappali órák kellemesen melegek lesznek, a hőmérséklet eléri a 17 fokot. Az éjszakai órákban viszont lehűl a levegő, a hőmérséklet 4 fok köré süllyed.
- Baranya vármegyében a következő napokban változékony, de alapvetően kellemes őszi idő várható. A nappali órákban a hőmérséklet eléri a 17 fokot, és a nap nagy részében túlnyomóan napos idő ígérkezik. Az éjszakai órákban a levegő 6°C-ra hűl.
A következő három napban őszi, változékony, de alapvetően kellemes idő várható. Érdemes rétegesen öltözködni: a reggeli órák hűvösebbek (4–6 °C), így kabát, pulóver vagy kardigán jól jön, míg délután 16–17 °C körüli maximumoknál akár könnyű felső is elegendő. Az esőre nem kell számítani, de helyenként felhős lehet az ég, ezért napszemüveg helyett egy könnyű esőkabát vagy kapucnis pulóver praktikus lehet. A szél gyenge vagy mérsékelt, így szélálló ruhára csak elvétve lesz szükség.