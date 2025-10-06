október 6., hétfő

1 órája

Változékony napok várnak ránk – ne hagyjuk otthon az esernyőt!

Változékony, kora őszi napok elé nézünk. Dunaújváros időjárása kedden többfelé élénk széllel és 16–17 fok körüli hőmérséklettel, szerdán erősen felhős, csütörtökön pedig borongós, záporos idővel alakul.

A hét közepén változékony időre számíthatunk: kedden a nyugati tájakon csapadék, máshol napsütés, szerdán erősen felhős, csapadékmentes idő, csütörtökön borongós ég és helyenként zápor várható, a hőmérséklet 15–19 fok között alakul. Nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása.

Borús, napos, záporos – ilyen lesz Dunaújváros időjárása a héten
Dunaújváros időjárása a következő napokban

Kedden a nyugati országrészben borult, csapadékos idő várható a kora délutáni órákig, míg másutt a napsütést gomolyfelhők tarkítják. A szél többfelé élénk marad, a hőmérséklet pedig délutánra 16–17 fok körül alakul. Szerdán délelőtt még szakadozottabb felhőzet borítja az eget, délutánra azonban erősen felhős időre készülhetünk. Csapadékra nagy valószínűséggel nem kell számítani, a nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Csütörtök reggel a köd feloszlása után gyakran borongós ég vár ránk, helyenként záporokkal tarkítva a napot. A maximum hőmérséklet 19 fok körül alakul, az északnyugati szél pedig többfelé élénk marad.

Forrás: koponyeg.hu

 

