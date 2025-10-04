2 órája
Kettősség jellemzi hazánk időjárását
A hét közepétől egyre inkább a felhők, a szél és a csapadék határozta meg a térség időjárását. Milyennek ígérkezik Dunaújváros időjárása a hétvégére. Mutatjuk.
Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban.
Hogyan alakul Dunaújváros időjárása a hétvégén
Szombaton kettősség jellemzi hazánk időjárását. A Dunántúlon késő délutánig ragyogó napsütés várja a térség lakóit, ezzel szemben a Dunától keletre egyre több felhő gyülekezik, borongósabb idő alakul ki. A Tiszántúlon több helyen esőre, záporokra is készülni kell. A hőmérséklet napközben 12 és 17 fok között alakul. Estétől északnyugat felől a Dunántúlon is megnövekszik a felhőzet.
Vasárnap már egy hidegfront érezteti hatását. Délelőtt országszerte borongós, többfelé csapadékos időre számíthatunk. Délutánra fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és több helyen előbukkan a nap, ám záporok ekkor is előfordulhatnak. Az északnyugati szél megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.
Forrás: koponyeg.hu