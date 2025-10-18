Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban.

Dunaújváros időjárása: a fagyos reggeleket enyhébb, tavaszias délutánok követik majd

Fotó: Kallai Felix

Hogyan alakul Dunaújváros időjárása a héten

Hétfőn továbbra is barátságos, száraz idő várható. A napsütés több órán át kitart, majd idővel enyhén szűrtebbé válhat a fény a felhők érkezése miatt, de esőre továbbra sem kell számítani. A hajnali hőmérséklet fagypont körül alakul, délutánra 15 fok körüli értékekre melegszik a levegő.

A hét keddre fordulva nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és helyenként gyenge eső, szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél megélénkül, és a hőmérséklet is emelkedő tendenciát mutat: délután 14 és 19 fok közötti maximumok várhatók.

Szerdán már jóval nedvesebb léghullámok érkeznek, emiatt többfelé számíthatunk borús, esős időre, záporokra. A nappali csúcshőmérséklet körülbelül 19 fokig emelkedik.

Csütörtökön változékony időre készülhetünk: időnként kisüt a nap, máskor felhők borítják az eget, és elszórtan kisebb eső is előfordulhat. A délnyugati szél több helyen megerősödik, és délutánra tavasziasan enyhe, 16 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Forrás: koponyeg.hu