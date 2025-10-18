1 órája
A hajnali hőmérséklet fagypont körül alakul
Az előttünk álló napokban mozgalmas és változatos időjárásra számíthatunk, a napsütéstől a csapadékos időig széles lesz a skála. Dunaújváros időjárása is jelentős változásokon megy keresztül, a fagyos reggeleket enyhébb, tavaszias délutánok követik majd. Az érkező légköri frontok hatására napról napra más arcát mutatja az idő, így érdemes figyelemmel kísérni az előrejelzéseket.
Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban.
Hogyan alakul Dunaújváros időjárása a héten
Hétfőn továbbra is barátságos, száraz idő várható. A napsütés több órán át kitart, majd idővel enyhén szűrtebbé válhat a fény a felhők érkezése miatt, de esőre továbbra sem kell számítani. A hajnali hőmérséklet fagypont körül alakul, délutánra 15 fok körüli értékekre melegszik a levegő.
A hét keddre fordulva nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és helyenként gyenge eső, szitálás is előfordulhat. A délkeleti szél megélénkül, és a hőmérséklet is emelkedő tendenciát mutat: délután 14 és 19 fok közötti maximumok várhatók.
Szerdán már jóval nedvesebb léghullámok érkeznek, emiatt többfelé számíthatunk borús, esős időre, záporokra. A nappali csúcshőmérséklet körülbelül 19 fokig emelkedik.
Csütörtökön változékony időre készülhetünk: időnként kisüt a nap, máskor felhők borítják az eget, és elszórtan kisebb eső is előfordulhat. A délnyugati szél több helyen megerősödik, és délutánra tavasziasan enyhe, 16 és 22 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Forrás: koponyeg.hu