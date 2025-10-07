Színes lombok, szürkülő ég – őszi idő váltja a napfényt

A hét közepén még naposabb, enyhébb időre számíthatunk, majd csütörtöktől egyre több felhő és szórványos zápor érkezik. A hétvégére lehűlés várható, erős széllel és őszi, borongós idővel. Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban.

Változékonyra fordul Dunaújváros időjárása a hét közepétől

Fotó: Shutterstock

Őszi arcát mutatja Dunaújváros időjárása

A hét közepén még többnyire napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csak helyenként fordulhat elő kisebb zápor. Szerdán 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, kellemes, őszi idő várható. Csütörtökre aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezik, elszórtan záporok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél fokozatosan megélénkül. A nappali maximumok ekkor 17 és 22 fok között alakulnak. Pénteken és szombaton már borongósabb, hűvösebb idő ígérkezik: mindkét napon sok lesz a felhő az égen, helyenként eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél erős marad, a hőmérséklet pedig 13 és 19 fok közé csökken.

Forrás: koponyeg.hu