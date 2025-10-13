október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteo

1 órája

Változékony napok, kellemes délutánok!

Címkék#koponyeg.hu#Dunaújváros#időjárás#csapadék#szél#zápor

Az előttünk álló hét változékony időt ígér, a napos időszakokat felhős, esős részek váltják majd.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása reggelente hűvös, délutánonként kellemesen meleg lehet. A szél főként északnyugatról fúj, néhol élénk lökésekkel. Érdemes figyelemmel kísérni a frontok mozgását, mert kisebb záporokra is számítani kell. Lássuk, milyen idő vár ránk.

Dunaújváros időjárása
Dunaújváros időjárása változékony lesz: felhős és napos időszakok váltakoznak, helyenként záporral, reggelente hűvös, délutánonként kellemesen meleg.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása szeszélyes hét elé néz

Hétfő
Észak, északnyugat felől érkező gyenge hidegfront hatására a felhőzet erősen megnövekszik, és helyenként záporokra is számíthatunk. A szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 15–20 °C között alakul.

Kedd
Délelőtt borult, délután változóan felhős idő várható. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Hűvösebb lesz a nap: reggel 5 °C körül, délután pedig kb. 15 °C-ra melegedhet a levegő.

Szerda
Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, a keleti tájakon több órára kisüt a nap. Záporok csak helyenként lehetnek. Hideg reggelre ébredhetünk: -2 és +6 °C között, délután pedig 11–17 °C várható.

Csütörtök
Többórás napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet reggel -2 és +5 °C, délután 13–17 °C körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu