1 órája
Változékony napok, kellemes délutánok!
Az előttünk álló hét változékony időt ígér, a napos időszakokat felhős, esős részek váltják majd.
Dunaújváros időjárása reggelente hűvös, délutánonként kellemesen meleg lehet. A szél főként északnyugatról fúj, néhol élénk lökésekkel. Érdemes figyelemmel kísérni a frontok mozgását, mert kisebb záporokra is számítani kell. Lássuk, milyen idő vár ránk.
Dunaújváros időjárása szeszélyes hét elé néz
Hétfő
Észak, északnyugat felől érkező gyenge hidegfront hatására a felhőzet erősen megnövekszik, és helyenként záporokra is számíthatunk. A szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 15–20 °C között alakul.
Kedd
Délelőtt borult, délután változóan felhős idő várható. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Hűvösebb lesz a nap: reggel 5 °C körül, délután pedig kb. 15 °C-ra melegedhet a levegő.
Szerda
Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, a keleti tájakon több órára kisüt a nap. Záporok csak helyenként lehetnek. Hideg reggelre ébredhetünk: -2 és +6 °C között, délután pedig 11–17 °C várható.
Csütörtök
Többórás napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet reggel -2 és +5 °C, délután 13–17 °C körül alakul.
Forrás: koponyeg.hu