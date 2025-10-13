Változékony napok, kellemes délutánok!

Dunaújváros időjárása reggelente hűvös, délutánonként kellemesen meleg lehet. A szél főként északnyugatról fúj, néhol élénk lökésekkel. Érdemes figyelemmel kísérni a frontok mozgását, mert kisebb záporokra is számítani kell. Lássuk, milyen idő vár ránk.

Dunaújváros időjárása változékony lesz: felhős és napos időszakok váltakoznak, helyenként záporral, reggelente hűvös, délutánonként kellemesen meleg.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása szeszélyes hét elé néz

Hétfő

Észak, északnyugat felől érkező gyenge hidegfront hatására a felhőzet erősen megnövekszik, és helyenként záporokra is számíthatunk. A szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 15–20 °C között alakul.

Kedd

Délelőtt borult, délután változóan felhős idő várható. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Hűvösebb lesz a nap: reggel 5 °C körül, délután pedig kb. 15 °C-ra melegedhet a levegő.

Szerda

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, a keleti tájakon több órára kisüt a nap. Záporok csak helyenként lehetnek. Hideg reggelre ébredhetünk: -2 és +6 °C között, délután pedig 11–17 °C várható.

Csütörtök

Többórás napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet reggel -2 és +5 °C, délután 13–17 °C körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu