2 órája
Az ősz minden arca megmutatkozik a következő napokban
Hullámzó őszi idő vár ránk a héten, hol naposabb, hol borúsabb időszakokkal. Dunaújváros időjárása változékony marad, de komoly lehűlésre egyelőre nem kell számítani.
Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban.
Hogyan alakul Dunaújváros időjárása a héten
Kedden nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Szerdán délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.
Csütörtökön a reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.
Pénteken változóan felhős időszakokra készülhetünk a többórás napsütés mellett, elvétve kisebb záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, olykor erős széllökésekkel. Délután 15–20 fok valószínű.
Forrás: koponyeg.hu