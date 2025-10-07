október 7., kedd

Amália névnap

10°
+14
+6
Az ősz minden arca megmutatkozik a következő napokban

Címkék#Dunaújváros#Időjáráselőrejelzés#koponyeg#időjárás#napsütés#csapadék

Hullámzó őszi idő vár ránk a héten, hol naposabb, hol borúsabb időszakokkal. Dunaújváros időjárása változékony marad, de komoly lehűlésre egyelőre nem kell számítani.

Duol.hu

Most nézzük, hogyan alakul Dunaújváros időjárása a következő napokban.

Dunaújváros időjárása
Csendes záporok és szelíd napsütés váltják egymást, ilyen lesz Dunaújváros időjárása
Fotó: Shutterstock

Hogyan alakul Dunaújváros időjárása a héten

Kedden nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos idő ígérkezik, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Csütörtökön a reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.

Pénteken változóan felhős időszakokra készülhetünk a többórás napsütés mellett, elvétve kisebb záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, olykor erős széllökésekkel. Délután 15–20 fok valószínű.

Forrás: koponyeg.hu

 

