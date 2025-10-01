44 perce
Hűvös, változékony őszi napok várnak ránk!
Október elején már az ősz hűvös reggelei és változékony, borongós hangulata köszönt ránk.
Dunaújváros időjárását hol napsütés, hol felhők jellemzik, és záporok is előfordulhatnak. A reggelek fagyosak lehetnek, délutánonként viszont kisüthet a nap. Nézzük, milyen idő várható a következő napokban.
Dunaújváros időjárása változékonyan alakul
Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, de estére északkelet felől fokozatosan kitisztul. Csak elszórtan lehet kisebb zápor. A szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet 15 fok körül alakul. Pénteken sok napsütésre van kilátás, amelyet néha gomolyfelhők zavarhatnak meg. Csapadék nem valószínű, talajmenti fagyra azonban számíthatunk. A hőmérséklet 15 fokig melegszik. Szombaton napos, derűs idő várható, csupán elvétve fordulhat elő rövid ideig tartó zápor. A hőmérséklet 16 fokra emelkedik.
Forrás: koponyeg.hu