Hűvös, változékony őszi napok várnak ránk!

Dunaújváros időjárását hol napsütés, hol felhők jellemzik, és záporok is előfordulhatnak. A reggelek fagyosak lehetnek, délutánonként viszont kisüthet a nap. Nézzük, milyen idő várható a következő napokban.

Október beköszöntött, és magával hozta az igazi őszt Dunaújváros időjárásába.

Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása változékonyan alakul

Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, de estére északkelet felől fokozatosan kitisztul. Csak elszórtan lehet kisebb zápor. A szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet 15 fok körül alakul. Pénteken sok napsütésre van kilátás, amelyet néha gomolyfelhők zavarhatnak meg. Csapadék nem valószínű, talajmenti fagyra azonban számíthatunk. A hőmérséklet 15 fokig melegszik. Szombaton napos, derűs idő várható, csupán elvétve fordulhat elő rövid ideig tartó zápor. A hőmérséklet 16 fokra emelkedik.

Forrás: koponyeg.hu