Mai évfordulók
1 órája

Szélfútta napok közelednek!

Időjárásunk az elkövetkező napokban változatos képet mutat. A nap időnként kisüt, máskor záporok, rövid esőzések tarkítják az égboltot.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása hullámzó lesz, ezért érdemes mindenre felkészülni. Réteges öltözet és esernyő is jól jöhet. Nézzük, milyen időre számíthatunk részletesen.

Dunaújváros időjárás
Felhősebb és naposabb periódusok váltják egymást Dunaújváros időjárásában.
Forrás: Canva

Napsütés és záporok váltják egymást Dunaújváros időjárásában

Szombaton változékony időre lehet készülni: a nap időnként kisüt, de helyenként felhős, borongós idő is előfordulhat, és záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 16 fokig emelkedik. Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik, ami a délelőtti órákban erősen felhős időt és többfelé esőt, záport hozhat. Délután csökken a felhőzet, a nap is előbújhat, de helyenként továbbra is kialakulhat zápor. A hőmérséklet 15 fokra csökken. Hétfőn a reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős, napsütéses, csapadékmentes idő várható. A hőmérséklet 16 fok körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu

 

