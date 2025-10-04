október 4., szombat

1 órája

Hűvösebb napok a láthatáron – kabátokat elő!

Az elkövetkező napok időjárása változékony lesz, a frontok és a napsütés váltakozása jellemzi majd az időt.

Duol.hu

Dunaújváros időjárása során a hőmérséklet napközben és éjszaka is ingadozhat, így érdemes rétegesen öltözködni. A szél élénk, helyenként erős lesz, ami a hőérzetet is befolyásolja. Esőre, záporokra számítani lehet, ezért egy esernyő mindig jól jöhet. Nézzük, hogyan alakul az időjárás.

A hideg beköszönt Dunaújváros időjárásába.
Forrás: Canva

Dunaújváros időjárása a következő napokban

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós időre számíthatunk, több helyen esővel. Délutánra azonban csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. A nappali maximum hőmérséklet 15 fok körül alakul. Hétfőn a reggeli ködfoltok megszűnése után változóan felhős, csapadékmentes idő várható. A nappali hőmérséklet 15 fokra melegszik. Kedden reggel erősen felhős lesz az ég, helyenként záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet körülbelül 17 fokra emelkedik.

Forrás: koponyeg.hu

