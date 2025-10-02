október 2., csütörtök

Őszi napok kiszámíthatatlan időjárással!

Címkék#Dunaújváros#előrejelzés#fagy#gomolyfelhő#csapadék#hőmérséklet

Az előttünk álló napok időjárása változékonyan alakul. Lesznek hosszabb napos időszakok, de felhők és helyenként záporok is előfordulhatnak.

Duol.hu

A hőmérséklet mérsékelt marad, hajnalban pedig több helyen előfordulhat fagy. Érdemes lesz rétegesen öltözködni. Nézzük, milyen lesz Dunaújváros időjárása.

Dunaújváros időjárása
Megérkezett az igazi őszi idő, amit Dunaújváros időjárása is tükröz.
Forrás: Canva

Így alakul Dunaújváros időjárása

Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, miközben időnként gomolyfelhők is megjelennek, csapadékra azonban kevés az esély. Reggel több helyen előfordulhat fagy. Délután a hőmérséklet 15 fok körül alakul. Szombaton többnyire napsütésre számíthatunk, de néha felhők takarhatják az eget, és záporok is kialakulhatnak. Délután körülbelül 15 fokra melegszik a hőmérséklet. Vasárnap erősen felhős időre kell számítani, több helyen esővel vagy záporral. A szél gyakran megélénkül. A hőmérséklet 14 fokig emelkedik.

Forrás: koponyeg.hu

 

 

