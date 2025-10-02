1 órája
Őszi napok kiszámíthatatlan időjárással!
Az előttünk álló napok időjárása változékonyan alakul. Lesznek hosszabb napos időszakok, de felhők és helyenként záporok is előfordulhatnak.
A hőmérséklet mérsékelt marad, hajnalban pedig több helyen előfordulhat fagy. Érdemes lesz rétegesen öltözködni. Nézzük, milyen lesz Dunaújváros időjárása.
Így alakul Dunaújváros időjárása
Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, miközben időnként gomolyfelhők is megjelennek, csapadékra azonban kevés az esély. Reggel több helyen előfordulhat fagy. Délután a hőmérséklet 15 fok körül alakul. Szombaton többnyire napsütésre számíthatunk, de néha felhők takarhatják az eget, és záporok is kialakulhatnak. Délután körülbelül 15 fokra melegszik a hőmérséklet. Vasárnap erősen felhős időre kell számítani, több helyen esővel vagy záporral. A szél gyakran megélénkül. A hőmérséklet 14 fokig emelkedik.
Forrás: koponyeg.hu