5 órája
Beköszönt végleg az ősz!
Igazi szeptemberi nyár köszönt ránk a hét első napjaiban. Az időjárás vasárnap és hétfőn sok napsütést, kevés felhőt és 30 fok körüli hőséget hoz, mielőtt kedden megérkezik a változékonyabb, hűvösebb idő.
Most lássuk, hogyan alakul az időjárás a következő napokban! hétfőn még igazi nyárias hőségben lehet részünk, de a hét közepére már eső, szél és lehűlés is érkezik.
Időjárás: Ragyogó szeptemberi napsütés
Hétfőn még a nyár ízeit élvezhetjük: sok napsütés, fátyolfelhők és többfelé élénk délnyugati szél kíséri a szeptemberi kánikulát. A délkeleti tájakon akár 32–33 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, így igazi forró nyárvégi hangulat uralkodik.
Milyen idő lesz a héten?
Kedden azonban már repedések keletkeznek a nyárias idillben. Az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok tarkíthatják a napot, míg délkeleten még tartja magát a ragyogó napsütés. A hőmérséklet szinte kettészakad: nyugaton mindössze 22 fok, délen viszont ismét 30 fok fölé kúszhat a hő.
Szerdára azonban minden megváltozik. Az ország fölé borongós, csapadékos légtömegek érkeznek, sokfelé eső, zápor, sőt helyenként erősebb szél is rontja a komfortérzetet. A nappali maximumok 24 fok környékére esnek vissza, ezzel lezárva a szeptemberi kánikula napjait.
Csütörtökön tovább folytatódik a változékony, szeles, csapadékos időjárás. A hőmérséklet délutánra mindössze 21–22 fokig emelkedik, így a hét második felében végleg beköltözik az őszi hangulat a mindennapokba.
Forrás: koponyeg.hu