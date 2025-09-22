Beköszönt végleg az ősz!

szeptember 22., hétfő

Igazi szeptemberi nyár köszönt ránk a hét első napjaiban. Az időjárás vasárnap és hétfőn sok napsütést, kevés felhőt és 30 fok körüli hőséget hoz, mielőtt kedden megérkezik a változékonyabb, hűvösebb idő.

Duol.hu

Most lássuk, hogyan alakul az időjárás a következő napokban! hétfőn még igazi nyárias hőségben lehet részünk, de a hét közepére már eső, szél és lehűlés is érkezik.

időjárás
Az időjárás hétfőn napos és csapadékmentes várható.
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Ragyogó szeptemberi napsütés

Hétfőn még a nyár ízeit élvezhetjük: sok napsütés, fátyolfelhők és többfelé élénk délnyugati szél kíséri a szeptemberi kánikulát. A délkeleti tájakon akár 32–33 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, így igazi forró nyárvégi hangulat uralkodik.

Milyen idő lesz a héten?

Kedden azonban már repedések keletkeznek a nyárias idillben. Az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok tarkíthatják a napot, míg délkeleten még tartja magát a ragyogó napsütés. A hőmérséklet szinte kettészakad: nyugaton mindössze 22 fok, délen viszont ismét 30 fok fölé kúszhat a hő.

Szerdára azonban minden megváltozik. Az ország fölé borongós, csapadékos légtömegek érkeznek, sokfelé eső, zápor, sőt helyenként erősebb szél is rontja a komfortérzetet. A nappali maximumok 24 fok környékére esnek vissza, ezzel lezárva a szeptemberi kánikula napjait.

Csütörtökön tovább folytatódik a változékony, szeles, csapadékos időjárás. A hőmérséklet délutánra mindössze 21–22 fokig emelkedik, így a hét második felében végleg beköltözik az őszi hangulat a mindennapokba.

Forrás: koponyeg.hu

 

