Ragyogó szeptemberi napsütés
Igazi szeptemberi nyár köszönt ránk a hét első napjaiban. Az időjárás vasárnap és hétfőn sok napsütést, kevés felhőt és 30 fok körüli hőséget hoz, mielőtt kedden megérkezik a változékonyabb, hűvösebb idő.
Most lássuk, hogyan alakul az időjárás a következő napokban! Vasárnap még igazi nyárias hőségben lehet részünk, de a hét közepére már eső, szél és lehűlés is érkezik.
Vasárnap csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó szeptemberi napsütést, eső kizárt. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, a délkeleti szél többfelé megélénkül.
Milyen idő lesz jövő héten?
Hétfőn tovább tart a szeptemberi kánikula, sok napsütéssel és fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél több helyen megélénkülhet, délkeleten 32–33 fokot is mutathat a hőmérő.
Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős égbolt és elszórt záporok, zivatarok zavarhatják meg a nyárias időt, míg délkeleten még kitart a napsütés. A hőmérséklet nagy kontrasztot mutat: nyugaton 22 fok körül, míg délen 32 fokig melegedhet a levegő.
Szerdán országosan borongós, sokfelé esős időre van kilátás, az északkeleti szél megélénkül, a nappali maximum pedig 24 fok köré esik vissza.
Csütörtökön tovább folytatódik a szeles, csapadékos időjárás, délutánra már csak 21–22 fok valószínű, így a hét második felében igazi őszi hangulat költözik be a mindennapokba.
Forrás: koponyeg.hu