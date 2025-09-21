szeptember 21., vasárnap

Ragyogó szeptemberi napsütés

Igazi szeptemberi nyár köszönt ránk a hét első napjaiban. Az időjárás vasárnap és hétfőn sok napsütést, kevés felhőt és 30 fok körüli hőséget hoz, mielőtt kedden megérkezik a változékonyabb, hűvösebb idő.

Duol.hu

Most lássuk, hogyan alakul az időjárás a következő napokban! Vasárnap még igazi nyárias hőségben lehet részünk, de a hét közepére már eső, szél és lehűlés is érkezik.

időjárás
Az időjárás minden nap napos és csapadékmentes várható.
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Ragyogó szeptemberi napsütés

Vasárnap csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó szeptemberi napsütést, eső kizárt. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, a délkeleti szél többfelé megélénkül.

Milyen idő lesz jövő héten?

Hétfőn tovább tart a szeptemberi kánikula, sok napsütéssel és fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél több helyen megélénkülhet, délkeleten 32–33 fokot is mutathat a hőmérő.

Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős égbolt és elszórt záporok, zivatarok zavarhatják meg a nyárias időt, míg délkeleten még kitart a napsütés. A hőmérséklet nagy kontrasztot mutat: nyugaton 22 fok körül, míg délen 32 fokig melegedhet a levegő.

Szerdán országosan borongós, sokfelé esős időre van kilátás, az északkeleti szél megélénkül, a nappali maximum pedig 24 fok köré esik vissza.

Csütörtökön tovább folytatódik a szeles, csapadékos időjárás, délutánra már csak 21–22 fok valószínű, így a hét második felében igazi őszi hangulat költözik be a mindennapokba.

Forrás: koponyeg.hu

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
