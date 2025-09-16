Szél, felhő és egy csipetnyi meglepetés

A következő napokban változékony időre számíthatunk: kedden eső és erős szél érkezik, szerdán átmeneti záporok fordulhatnak elő, csütörtöktől viszont több napsütés és 24–25 fok körüli hőmérséklet várható. Így alakul majd az időjárás.

Időjárás: szél és napsütés váltja egymást

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Felhők mögött rejtőzik a nap

A hét elején még változékony időre készülhetünk. Kedden a napos kezdés után északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délutántól pedig egyre több helyen elered az eső. Késő délutánra az északnyugati szél is megerősödik, a hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Szerdán reggel párás, ködös időre ébredhetünk, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, de időnként felhőátvonulások tarkíthatják az eget. Keleten elszórtan zápor is kialakulhat. A szél délnyugatira fordul és megélénkül, a csúcshőmérséklet 21–23 fok körül lesz. Csütörtökön már derűsebb idő vár ránk: nyugat felől fokozatosan tovább csökken a felhőzet, délután sok napsütésben bízhatunk. Csapadékra nem kell számítani, a délnyugati szél mérséklődik, a nappali felmelegedés pedig 24–25 fokig erősödik.

Forrás: koponyeg.hu