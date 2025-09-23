Kedden még meleg simogat, de a szél már hűvös titkokat hoz

Most lássuk, hogyan alakul az időjárás a következő napokban! A hét elején még marad néhol naposabb, melegebb idő, de fokozatosan egyre több lesz a felhő és a csapadék. Az időjárás szerdától kifejezetten borongósra fordul, esővel, záporokkal, keleten zivatarokkal és élénk széllel. A hőmérséklet jelentősen visszaesik: kedden még akár 32 fok is lehet, csütörtökön viszont már csak 19–22 fok várható.

Kedden is lesznek nyárias pillanatok az időjárásban, de már közeledik az ősz

Fotó: Shutterstock

Időjárás: A nyár és az ősz határán

A hét első felében változékony, sokszor borongós időre készülhetünk. Kedden az ország északnyugati felén már erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak, míg délkeleten a fátyolfelhők mellett még kitart a napos, száraz idő. A hőmérséklet nagy szórást mutat, 22 és 32 fok között alakul, északnyugaton lesz hűvösebb. Szerdán tovább romlik az időjárás: erősen felhős, sokfelé borult lesz az ég, szórványosan eső, zápor, keleten akár zivatar is kialakulhat. Az élénkülő, helyenként erős északkeleti szélben már csak 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön is kitart a borongós, szeles időjárás, helyenként újabb csapadékkal, délután pedig mindössze 19–22 fok várható.

Forrás: koponyeg.hu