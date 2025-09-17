Az ősz beköszön: táncoljunk együtt a széllel

Az előttünk álló napokban gyors időjárás-változásra készülhetünk: a szeles, borongós szerda után csütörtökön derűsebb, enyhébb idő jön, péntekre pedig visszatér a nyár melege. Így alakul majd az időjárás.

Az időjárás szerdán még hűvös és csapadékos, péntekre viszont már nyárias meleg várható.

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Szél hozza, eső viszi

Az előttünk álló napok időjárása igazi őszi hangulatból fokozatosan fordul át egy kis nyárutóba. Szerdán még sokfelé borzolja idegeinket az erős északnyugati szél, amely gomolygó felhőkön és egy-egy záporon át kísér minket. A hőmérséklet mindössze 20–21 fok körül alakul, így valóban kora őszi lesz a hangulat. Csütörtökre azonban megnyugszik az idő: a felhőzet tovább ritkul, a szél is mérséklődik, és a nap is sokkal több teret kap. Bár elszórtan még előfordulhat zápor, a hőmérséklet már 20 és 26 fok között ingadozik. Péntekre pedig szinte nyár köszönt be: derült, szinte felhőtlen ég vár ránk, és a délutáni órákban 25–27 fokos, igazi nyárias melegben élvezhetjük a hét végét.

Forrás: koponyeg.hu