szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

11°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Ősz szelíden, záporral fűszerezve

Címkék#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#zivatar#ősz#szél#hőmérséklet#zápor

Ködös reggellel indul a hét, de később a napsütés is megmutatja magát. Az időjárás hétfőn kora őszi arcát hozza, 20–25 fokos hőmérséklettel.

Duol.hu

A következő napokban változékony időre számíthatunk: hétfőn napos, gomolyfelhős, kora őszi idő várható 20–25 fokkal, kedden viszont északnyugat felől felhősödés és eső érkezik, megélénkül a szél, 22–28 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán már kevesebb felhő lesz, de keleten zápor még előfordulhat, 21–23 fokos csúcshőmérséklettel. Így alakul majd az időjárás

időjárás
Az időjárás hétfőn is tartogat meglepetést
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Ködös kezdet, napos folytatás

Hétfő reggelre főként a Dunántúl délnyugati részén képződhet köd, amely a délelőtt folyamán feloszlik, ezt követően napos, gomolyfelhős idő várható. Az ország északkeleti részén még előfordulhat egy-egy zápor, a hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul, igazi kora őszi hangulatot hozva. Kedden a kezdeti napsütést követően északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délutántól egyre több helyen esőre kell számítani, késő délutántól pedig megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet 22 és 28 fok között mozoghat. Szerdán ismét északnyugat felől csökken a felhőzet, változó felhőátvonulásokra számíthatunk, keleten azonban még előfordulhat egy-egy zápor. A szél délnyugatira fordul és megélénkül, a nappali csúcshőmérséklet 21–23 fok körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu