Ősz szelíden, záporral fűszerezve

A következő napokban változékony időre számíthatunk: hétfőn napos, gomolyfelhős, kora őszi idő várható 20–25 fokkal, kedden viszont északnyugat felől felhősödés és eső érkezik, megélénkül a szél, 22–28 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán már kevesebb felhő lesz, de keleten zápor még előfordulhat, 21–23 fokos csúcshőmérséklettel. Így alakul majd az időjárás.

Az időjárás hétfőn is tartogat meglepetést

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Ködös kezdet, napos folytatás

Hétfő reggelre főként a Dunántúl délnyugati részén képződhet köd, amely a délelőtt folyamán feloszlik, ezt követően napos, gomolyfelhős idő várható. Az ország északkeleti részén még előfordulhat egy-egy zápor, a hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul, igazi kora őszi hangulatot hozva. Kedden a kezdeti napsütést követően északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délutántól egyre több helyen esőre kell számítani, késő délutántól pedig megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet 22 és 28 fok között mozoghat. Szerdán ismét északnyugat felől csökken a felhőzet, változó felhőátvonulásokra számíthatunk, keleten azonban még előfordulhat egy-egy zápor. A szél délnyugatira fordul és megélénkül, a nappali csúcshőmérséklet 21–23 fok körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu