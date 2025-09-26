szeptember 26., péntek

Borús nappal, de ígéretes befejezéssel érkezik a péntek

Az őszi hétvége minden arcát megmutatja: pénteken ború, szombaton eső, vasárnap pedig napsütés teszi színessé a napokat. Az időjárás változékony lesz, a hőmérséklet pedig többnyire 17 és 22 fok között alakul.

A hétvége változékony időt hoz: pénteken még borongós, szombaton délnyugaton esős, északkeleten naposabb, vasárnap pedig ismét több napsütésre van kilátás. A hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, vasárnap 20–21 fok körül tetőzik. Lássuk hogyan alakul az időjárás

időjárás
Pénteken szürke égbolt és 19 fok várható. Ilyen lesz az időjárás
Időjárás: Ködös reggel, borús nappal

A hétvégén igazi őszi hangulat vár ránk, hol borongósabb, hol naposabb idővel. Pénteken a reggeli köd felszállása után marad a szürkeség, csak estefelé tisztulhat az ég, és kisebb eső is előfordulhat, a hőmérséklet pedig 19 fok körül alakul. Szombaton délnyugaton kitart a borús, esős idő, de az ország északkeleti felén már fel-felbukkanhat a nap, 17 és 22 fok közötti maximumokkal. Vasárnap változó felhőzet mellett főként északkeleten élvezhetjük a több napsütést, az élénk szél mellett pedig 20–21 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu

 

