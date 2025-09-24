Búcsú a napsütéstől: borongós fordulat jön

Most lássuk, hogyan alakul az időjárás a következő napokban! Szerdától hűvösebb, borongós időre számíthatunk, sokfelé esővel, záporral és erős széllel. Csütörtökön és pénteken is marad a szeles, felhős időjárás, a hőmérséklet 14–23 fok között alakul.

Ilyen lesz az időjárás: Elbújik a nap, előbújnak a felhők

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Komor napok közelednek

A hét első felében változékony, sokszor borongós időre készülhetünk. Kedden az ország északnyugati felén már erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak, míg délkeleten a fátyolfelhők mellett még kitart a napos, száraz idő. A hőmérséklet nagy szórást mutat, 22 és 32 fok között alakul, északnyugaton lesz hűvösebb. Szerdán tovább romlik az időjárás: erősen felhős, sokfelé borult lesz az ég, szórványosan eső, zápor, keleten akár zivatar is kialakulhat. Az élénkülő, helyenként erős északkeleti szélben már csak 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön is kitart a borongós, szeles időjárás, helyenként újabb csapadékkal, délután pedig mindössze 19–22 fok várható.

Forrás: koponyeg.hu