Az időjárás még nem hajlandó elengedni a nyarat

A következő napokban igazi nyárias melegre számíthatunk. Az időjárás sok napsütést, kevés felhőt és 30 fok körüli hőmérsékletet hoz. A szél időnként megélénkül, de összességében kellemes, száraz napok elé nézünk.

A kellemes időjárás kedvez a szabadtéri programoknak.

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Ha kánikulát rendelt szombatra, most megérkezik

A hétvége igazi nyárvégi hangulatot hoz: szombaton szinte felhőt sem látunk majd az égen, a nap szikrázóan ragyog, és a hőmérséklet 25–30 fok között alakul. A délies szél inkább csak időnként élénkül meg, így semmi sem zavarja a nyugodt, meleg időt. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias hangulat: ragyogó napsütésre és teljesen száraz időre készülhetünk, miközben a hőmérséklet már 30 fok körül tetőzik, és a déli, délkeleti szél olykor megélénkül. Hétfőn is kitart a szeptemberi kánikula: a nap szinte zavartalanul süt, legfeljebb néhány fátyolfelhő úszik át az égen, a délnyugati szél többfelé élénkebben fújhat, a hőmérséklet pedig ismét eléri a 30 fokot. Összességében tehát igazi, nyárias napok várnak ránk a hét elejéig.

Forrás: koponyeg.hu