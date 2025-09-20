Az időjárás még nem hajlandó elengedni a nyarat

szeptember 20., szombat

Szeptember második felében is élvezhetjük a nyár utolsó, meleg napjait. Az időjárás ragyogó napsütést, száraz levegőt és igazi 30 fok körüli kánikulát hoz. A hétvége és a hétfő egyaránt ideális lesz szabadtéri programokhoz.

Duol.hu

A következő napokban igazi nyárias melegre számíthatunk. Az időjárás sok napsütést, kevés felhőt és 30 fok körüli hőmérsékletet hoz. A szél időnként megélénkül, de összességében kellemes, száraz napok elé nézünk. 

időjárás
A kellemes időjárás kedvez a szabadtéri programoknak. 
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Ha kánikulát rendelt szombatra, most megérkezik

A hétvége igazi nyárvégi hangulatot hoz: szombaton szinte felhőt sem látunk majd az égen, a nap szikrázóan ragyog, és a hőmérséklet 25–30 fok között alakul. A délies szél inkább csak időnként élénkül meg, így semmi sem zavarja a nyugodt, meleg időt. Vasárnap tovább fokozódik a nyárias hangulat: ragyogó napsütésre és teljesen száraz időre készülhetünk, miközben a hőmérséklet már 30 fok körül tetőzik, és a déli, délkeleti szél olykor megélénkül. Hétfőn is kitart a szeptemberi kánikula: a nap szinte zavartalanul süt, legfeljebb néhány fátyolfelhő úszik át az égen, a délnyugati szél többfelé élénkebben fújhat, a hőmérséklet pedig ismét eléri a 30 fokot. Összességében tehát igazi, nyárias napok várnak ránk a hét elejéig.

Forrás: koponyeg.hu

 

