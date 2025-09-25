szeptember 25., csütörtök

Borongós napok közelednek, de egy kis napsugár mindig akad

Borús napok következnek, esőre és záporokra készülhetünk. Az időjárás csütörtökön sokfelé, pénteken elszórtan hoz csapadékot, szombaton pedig egyes területeken már felszakadozhatnak a felhők.

Duol.hu

A következő napokban borongós, csapadékos idő várható. Az időjárás csütörtökön és pénteken esőt, záport hoz, míg szombaton délnyugaton marad a borús ég, északkeleten viszont már felszakadozhat a felhőzet. Lássuk hogyan alakul az időjárás! 

időjárás
Időjárás: Eső, zápor, borongós napok
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Amikor az ég szürkére festi a napokat

A következő napokban borongós, csapadékos időre kell számítanunk. Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé eső, zápor várható, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig 15 és 23 fok között alakul. Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után marad a szürke, borongós idő, elszórtan még eshet is, csak estefelé kezd el csökkenni a felhőzet északkelet felől. A nappali csúcs mindössze 19 fok körül tetőzik. Szombaton délnyugaton továbbra is borongós, esős idő ígérkezik, míg az ország északkeleti részén már változóan felhős égbolt mellett szárazabb idő lehet. A hőmérséklet 12 és 22 fok között alakul.

Forrás: koponyeg.hu

 

