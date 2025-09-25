Borongós napok közelednek, de egy kis napsugár mindig akad

A következő napokban borongós, csapadékos idő várható. Az időjárás csütörtökön és pénteken esőt, záport hoz, míg szombaton délnyugaton marad a borús ég, északkeleten viszont már felszakadozhat a felhőzet. Lássuk hogyan alakul az időjárás!

Időjárás: Eső, zápor, borongós napok

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Amikor az ég szürkére festi a napokat

A következő napokban borongós, csapadékos időre kell számítanunk. Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé eső, zápor várható, keleten zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig 15 és 23 fok között alakul. Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után marad a szürke, borongós idő, elszórtan még eshet is, csak estefelé kezd el csökkenni a felhőzet északkelet felől. A nappali csúcs mindössze 19 fok körül tetőzik. Szombaton délnyugaton továbbra is borongós, esős idő ígérkezik, míg az ország északkeleti részén már változóan felhős égbolt mellett szárazabb idő lehet. A hőmérséklet 12 és 22 fok között alakul.

