3 órája
Napfény, meleg és egy csipet nyár a hétvégére
Nyárias hétvége elé nézünk, amikor a családi programok és a szabadban töltött órák is kellemes élményt nyújthatnak. Az időjárás csapadékmentes lesz, pénteken és szombaton túlnyomóan napos égbolt várható, vasárnap pedig a déli szél megélénkülésével a strandidő még élvezetesebb lesz.
Igazi nyári hangulat vár ránk a következő napokban. Az időjárás csapadékmentes marad, a délutáni maximumok pedig akár a hőség határát is elérhetik a déli tájakon.
Időjárás: Strandidő közel, kabátot otthon hagyhatjuk
A hét utolsó napjaiban kellemes, nyárias időre számíthatunk. Pénteken túlnyomóan napos égbolt várható, csapadék nélkül, a nappali hőmérséklet 24–29 fok között alakul. Szombaton a verőfényes, száraz idő tovább folytatódik, hajnalban helyenként köd képződhet, délutánra pedig 25–30 fokig melegszik a levegő. Vasárnap kifejezetten strandidőre van kilátás: a napos, csapadékmentes idő mellett a déli szél megélénkülhet, a délutáni maximumok 27–32 fok között alakulnak, a déli tájakon pedig már hőségre is készülhetünk.
Forrás: koponyeg.hu