Napfény, meleg és egy csipet nyár a hétvégére

Nyárias hétvége elé nézünk, amikor a családi programok és a szabadban töltött órák is kellemes élményt nyújthatnak. Az időjárás csapadékmentes lesz, pénteken és szombaton túlnyomóan napos égbolt várható, vasárnap pedig a déli szél megélénkülésével a strandidő még élvezetesebb lesz.

Duol.hu

Igazi nyári hangulat vár ránk a következő napokban. Az időjárás csapadékmentes marad, a délutáni maximumok pedig akár a hőség határát is elérhetik a déli tájakon.

Az időjárás minden nap napos és csapadékmentes várható.
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Strandidő közel, kabátot otthon hagyhatjuk

A hét utolsó napjaiban kellemes, nyárias időre számíthatunk. Pénteken túlnyomóan napos égbolt várható, csapadék nélkül, a nappali hőmérséklet 24–29 fok között alakul. Szombaton a verőfényes, száraz idő tovább folytatódik, hajnalban helyenként köd képződhet, délutánra pedig 25–30 fokig melegszik a levegő. Vasárnap kifejezetten strandidőre van kilátás: a napos, csapadékmentes idő mellett a déli szél megélénkülhet, a délutáni maximumok 27–32 fok között alakulnak, a déli tájakon pedig már hőségre is készülhetünk.

Forrás: koponyeg.hu

 

