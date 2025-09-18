szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

11°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

57 perce

Végre a nap is munkába áll

Címkék#időjárás#előrejelzés#Dunaújváros#zivatar#ősz#szél#hőmérséklet#zápor

Az ősz és a nyárutó különös találkozása köszönt ránk. Az időjárás szerdán még szeles, csütörtöktől viszont egyre naposabb, pénteken pedig nyárias arcát mutatja.

Duol.hu

A következő napokban napos, száraz időre számíthatunk. Az időjárás csapadékmentes marad, a hőmérséklet 24-30 fok között alakul. Reggel előfordulhatnak ködfoltok, de a nappali órákban továbbra is kellemesen meleg lesz. 

időjárás
Az időjárás kellemes, a hőmérséklet 12 és 24 fok között alakul
Fotó: Shutterstock

Időjárás: Napfényes hangulat

Csütörtökön a reggeli rétegfelhőzet megszűnése után napos időre számíthatunk, csapadék nélkül, a hőmérséklet reggel 12, délután 24 fok körül alakul. Pénteken derült, csapadékmentes idő várható, miközben a nappali felmelegedés tovább erősödik: délután már 24-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton szikrázóan napos, száraz idő ígérkezik, bár reggel ködfoltok előfordulhatnak, a nappali maximum hőmérséklet pedig 25-30 fok között alakul.

Forrás: koponyeg.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu