Végre a nap is munkába áll
Az ősz és a nyárutó különös találkozása köszönt ránk. Az időjárás szerdán még szeles, csütörtöktől viszont egyre naposabb, pénteken pedig nyárias arcát mutatja.
A következő napokban napos, száraz időre számíthatunk. Az időjárás csapadékmentes marad, a hőmérséklet 24-30 fok között alakul. Reggel előfordulhatnak ködfoltok, de a nappali órákban továbbra is kellemesen meleg lesz.
Időjárás: Napfényes hangulat
Csütörtökön a reggeli rétegfelhőzet megszűnése után napos időre számíthatunk, csapadék nélkül, a hőmérséklet reggel 12, délután 24 fok körül alakul. Pénteken derült, csapadékmentes idő várható, miközben a nappali felmelegedés tovább erősödik: délután már 24-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton szikrázóan napos, száraz idő ígérkezik, bár reggel ködfoltok előfordulhatnak, a nappali maximum hőmérséklet pedig 25-30 fok között alakul.
Forrás: koponyeg.hu