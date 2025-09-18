Végre a nap is munkába áll

A következő napokban napos, száraz időre számíthatunk. Az időjárás csapadékmentes marad, a hőmérséklet 24-30 fok között alakul. Reggel előfordulhatnak ködfoltok, de a nappali órákban továbbra is kellemesen meleg lesz.

Az időjárás kellemes, a hőmérséklet 12 és 24 fok között alakul

Fotó: Shutterstock

Időjárás: Napfényes hangulat

Csütörtökön a reggeli rétegfelhőzet megszűnése után napos időre számíthatunk, csapadék nélkül, a hőmérséklet reggel 12, délután 24 fok körül alakul. Pénteken derült, csapadékmentes idő várható, miközben a nappali felmelegedés tovább erősödik: délután már 24-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton szikrázóan napos, száraz idő ígérkezik, bár reggel ködfoltok előfordulhatnak, a nappali maximum hőmérséklet pedig 25-30 fok között alakul.

Forrás: koponyeg.hu